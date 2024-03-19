Serbest kaldı

Kendisini yedek parçacı olarak tanıtarak, bir şahsın yaklaşık 150 bin TL parasını sahtekarlıkla aldığı iddia edilen Şükrü Şardu dün aleyhine okunan davanın ardından mahkemeye çıkarılmadan serbest bırakıldı.

Şükrü Şardu, araba beyni, vites kolu ve araç göstergesi bulacağını söyleyerek, S.Ş. isimli şahıstan bin Euro ve 47 bin 200 TL aldığı gerekçesiyle tutuklanmıştı. Zanlı önceki gün mahkemeye çıkarılarak, hakkında bir gün tutuklama emri alınmıştı. Zanlı ile S.Ş. arasındaki meselenin alacak-verecek kapsamına girebileceği, olayın hukuk davasına dönüşebileceği belirtildi. Polisin soruşturmasının ardından Şardu hakkında ya ceza davası açılacak ya da S.Ş. tarafından mahkemeye verilecek.

