‘Gerekli talimat verildi’

Cumhuriyetçi Türk Partisi Lefkoşa Milletvekili Filiz Besim, dün mecliste yaptığı konuşmada

Besim, söz verildiği halde devlet hastanelerinde kürtaj yapılamadığını, ekonomik sıkıntıların yaşandığı bir dönemde bu konunun çözülmesi gerektiğini belirtti. Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek de hastane başhekimlerine kürtaj noktasında talimat verdiğini söyledi.

Meclisin dünkü toplantısında sağlıkta yaşanan sorunlar da gündeme geldi.

Sağlığa ulaşma noktasında halkın sorun yaşadığını söyleyen Besim, hastaların hekimlere ulaşamadığını, 1101 randevu birimine ulaşmanın mümkün olmadığını belirtti.

Besim, tomografi, MRI, doktor randevularının çok ileri tarihlere verildiğini söyleyerek, hastanın hekime ve tetkike ulaşılmasının sağlanmasını istedi.

Besim, 112 acil servisteki sorunların çözüleceğinin söylendiğini ancak Güzelyurt’ta bir tane ambulans bulunduğunu kaydetti.

Güzelyurt bölgesinin ivedi olarak ambulansa ihtiyacı olduğunu dile getiren Besim, Lefkoşa’da da ambulans şoförü ihtiyacı bulunduğunu belirtti. Besim, söz verildiği halde devlet hastanelerinde kürtaj yapılamadığını, ekonomik sıkıntıların yaşandığı bir dönemde bu konunun çözülmesi gerektiğini söyledi.

Dinçyürek: Başhekimlere talimat verdim

Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, sağlıkta yaptıklarını itibarsızlaştırma yaklaşımını anlamakta zorlandığını, 2024’te en büyük sağlık yatırımlarını başlatacaklarını dile getirmelerine rağmen bunların sıradanlaştırılıp itibarsızlaştırılmaya çalışılmasını anlayamadığını söyledi

Gazimağusa’ya yeni tomografi cihazı alındığını söyleyen Dinçyürek, bir ay içinde Cengiz Topel Hastanesi’nde tomografi cihazının devreye gireceğini kaydetti.

Dinçyürek, Girne, Pamuklu ve Güzelyurt Hastaneleri hayata geçtiğinde doktor ihtiyacının artacağını söyleyerek, KKTC vatandaşlarının münhallere başvurmadığını söyledi.

Hastane başhekimlerine kürtaj noktasında talimat verdiğini söyleyen Dinçyürek, herhangi bir kişiden hastanede kürtaj yaptıramadığına ilişkin hiç şikayet almadığını belirtti.

Dinçyürek, sağlık merkezlerinin yenilenmesi için uğraştıklarını Gazimağusa Devlet Hastanesinin üçüncü basamak hastaneye çevirmek için çalışma yaptıklarını söyledi.