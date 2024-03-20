Gaziveren ve Çamlıköy Direnişinin 60’ıncı yıl dönümü nedeniyle düzenlenen törenlerde şehitler anıldı.

Törenlere Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, bazı bölge milletvekilleri, yerel yöneticiler, askeri erkan ve bölge halkı katıldı.

Her iki törene de konuşma yapan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs’ta barış, huzur ve güven içerisinde yaşamayı ve Doğu Akdeniz’de devlet sahibi olmayı o yıllarda ödenen bedellere ve verilen şehitlere borçlu olunduğunu vurguladı. Tatar, “Kıbrıs Türk halkının yama olarak yalnızlığa itileceği, tehlikeli entrikalarla Anavatandan koparılacağı bir oyuna gelmeyeceğiz’ dedi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, törenlerde yaptığı konuşmalarda Gaziveren ve Çamlıköy Direnişinin üzerinden 60 yıl geçtiğini ve o günlerden bugünlere Kıbrıs Türkü’nün izolasyonlar ve ambargolar altında mücadelesinin devam ettiğine işaret etti.

Tatar, “Bu ülkede çocuklarımızı barış, huzur ve güven içinde geleceğe taşımak için soylu mücadelemizi hala daha sürdürmekteyiz” dedi.

Tatar, Kıbrıs Türklerini 1974 öncesine götürecek entrika ve oyunlarla, sıfır asker, sıfır garanti ile yalnızlığa ve yok oluşa sürükleyecek bir anlaşmayla bir yere varılamayacağını herkesin bilmesi gerektiğinin altını çizerek, “ Federal çatıda ayrı devlet yoktur, tek devlet tek egemenlik vardır, Kıbrıs Türk halkının yama olarak yalnızlığa itileceği, tehlikeli entrikalarla Anavatandan koparılacağı bir oyuna gelmeyeceğiz’ dedi.

İlk tören Gaziveren’de yapıldı

Gün nedeniyle ilk tören, Gaziveren Şehitler Anıtı Önünde düzenlendi. Tören, protokol sırasına göre çelenklerin anıta sunulmasıyla başladı. Saygı duruşu ve saygı atışının ardından bayraklar İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekildi.

Törende günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Gaziveren Anaokulu Öğretmeni Besime Güzen yaptı.

Çamlıköy’de de tören düzenlendi

Gün nedeniyle ikinci tören, Çamlıköy’de Emin İzzet Büstü Önünde düzenlendi. Tören, protokol sırasına göre çelenklerin büste sunulmasıyla başladı. Saygı duruşu ve saygı atışının ardından bayraklar İstiklal Marşı eşliğinde göndere çekildi. Törende günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Lefke İstiklal İlkokulu Öğretmeni İnci Kombaycı yaptı.

Töre, mesaj yayınladı

Öte yandan Gaziveren ve Çamlıköy’de düzenlenen törenlere katılan Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, günle ilgili mesaj yayınladı.

Rumların Lefke sancağına bağlı Gaziveren ve Çamlıköy’ü işgal ederek bölgedeki direnişi kırmak amacıyla saldırıya geçtiğini belirten Töre, sınırlı imkanlar dahilinde direniş gösteren mücahitlerin kahramanca vatan toprağını savunduğunu, Rumlara geçit vermediğini söyledi.

