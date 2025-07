Son değerlendirme yapıldı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, New York’ta 17-18 Mart tarihlerinde yapılan toplantının devamı olan New York 5+1 Gayrıresmi Zirvesine katılmak için bugün New York’a gidecek.

Cumhurbaşkanı Tatar’a toplantıda Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Özel Temsilci Güneş Onar, Cumhurbaşkanı Hukuk Danışmanı Sülen Karabacak, Cumhurbaşkanı Güven Yaratıcı Önlemler ve İki Taraflı Teknik Komiteler Koordinatörü Seniha Birand Çınar, Cumhurbaşkanı Uluslararası İlişkiler ve Diplomasi Özel Danışmanı Hüseyin Işıksal ve Dış Basın Sorumlusu Kerem Haser Eşlik edecek.

Heyet, bugün saat 09.55’te ülkeden ayrılacak.

Siyasi parti başkanlarıyla bir araya geldi

Tatar, New York’ta yapılacak 5+1 formatındaki toplantı öncesinde Cumhuriyet Meclisi’nde temsil edilen siyasi parti başkanlarıyla bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığında 15.10 sıralarında başlayan toplantıya, Başbakan, Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Ünal Üstel, Ana Muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı, Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Fikri Ataoğlu katıldı.

Cumhurbaşkanlığındaki toplantı yaklaşık bir saat sürdü.

Direkt temas, direkt uçuş, direkt ticaret…

Tatar, siyasi parti başkanlarıyla Cumhurbaşkanlığında yaptığı bir dizi görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, daha önce Cenevre'de üzerinde mutabakata varılan 6 başlıkta yeteli ilerleme sağlayamamalarına rağmen, altı başlıktan biri olan Gençlik Komitesinin hayata geçtiğini, yeni geçiş kapıları konusunda da Türk tarafının iyi niyetini her zaman ortaya koyduğunu aktardı.

Rum tarafının, Haspolat ve Akıncılar kapıları karşısında Kiracıköy'den bir geçiş yolu açılması ısrarının sürdüğünü kaydeden Tatar, Rum Yönetimi'nden Haspolat ve Akıncılara ek olarak 2 kapı daha önermesini beklediklerini dile getirdi.

Rum tarafının mülkiyet konusunda iyi niyetten uzak adımlar attığını söyleyen ve Strazburg'daki mahkemenin son 3 aylık süreçte Taşınma Mal Komisyonu'nu mal-mülk konularında adres gösterdiğine de işaret eden Tatar, takas mekanizmasının da gündeme gelmesini istediklerini ve New York'ta karşı tarafın iyi niyetini yeniden sorgulayacaklarını söyledi.

Egemenlik ve uluslararası statüde eşitlik vurgusunu yineleyen Cumhurbaşkanı Tatar, bunlar kabul edilmeden sonuç alıcı görüşmelere geçilemeyeceğini vurgulayarak, direkt temas, direkt uçuş, direkt ticaret taleplerinin sürdüğünü, New York'ta masaya taşıyacakları karşılıklı diyalog ve iş birliği önerilerininse hem Kıbrıslı Türklere hem Kıbrıslı Rumlara fayda sağlayacağını sözlerine ekledi.

Üstel: Öncelikli konumuz tutuklamalar

Başbakan Ünal Üstel, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın siyasi parti başkanlarıyla gerçekleştirdiği toplantı sonrası yaptığı açıklamada, “Öncelikli konumuz KKTC’de iş yapan insanlara yönelik tutuklamalar. Cumhurbaşkanı Tatar’dan New York’taki toplantıda bu konuyu gündeme getirmesini istedik” dedi. Başbakan Ünal Üstel, Cumhurbaşkanı’nın kendilerine daha önceden Cenevre’de konuşulan altı maddenin üçünde anlaştıklarını ve çalışmaların başladığını, üç maddede ise henüz bir netice alamadıklarını aktardığını belirtti.

Öncelikli konularının KKTC’de iş yapan insanlara yönelik tutuklamalar ve tur operatörlerine uygulanan baskılar olduğunu belirten Üstel, toplantıda Cumhurbaşkanı’ndan bu konuları gündeme getirmesini istediklerini söyledi.