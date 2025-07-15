Trafik kilitlendi

Girne’de Dr. Fazıl Küçük Çemberi ile Rauf Raif Denktaş Meydanı arasında, dün saat 15.00 sıralarında dört aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Kazanın ardından herhangi bir yaralanma yaşanmazken, trafik bir süre tek şeritten verildi. Bu durum, özellikle Lefkoşa-Girne anayolu üzerinde uzun araç kuyruklarının oluşmasına neden oldu.

Yetkililer, kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasıyla birlikte trafiğin normale döndüğünü açıkladı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

