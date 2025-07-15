Bozuk ekonomi tetikliyor

Ömer KADİROĞLU

Vatandaşlar, Kuzey Kıbrıs’ta rüşvet ve yolsuzluk olaylarının son yıllarda artığını düşünüyor.

Diyalog’a konuşan vatandaşlar, bunun nedenini ise bozulan ekonomiye bağlıyor. Bazı vatandaşlar ise lüks yaşama özenti, daha fazla para kazanma hırsı, pahalı şevklerden dolayı rüşvet alındığını ve yolsuzluk yapıldığını söyledi.

Vatandaşlar, devletin kurumlarını zarara uğratanların, yolsuzluk yapanların, rüşvet verenlerin en ağır şekilde cezalandırılması gerektiğini ifade etti.

Ne dediler..?

Adem Gül

“Ülkede yolsuzluk, rüşvet ve suistimal suçlarının işlendiğine inanıyorum. Türkiye, halka hizmet verilsin diye para yolluyor; ama onlar bu parayı yiyiyor ve halka hizmet vermiyor. Ekonomi sarsıldıkça insanlar yasal olmayan yollara başvuruyor ve bu tür suçları işliyor. Yetkililerden hiçbir beklentim yok çünkü artık güvenimiz kalmadı.”

Kamil Aytaç

“Ülkede yolsuzluk, rüşvet ve suistimal olaylarının olması mümkündür. Bir kurumun başında biri yoksa ya da var olan kişi sağlam değilse, bu ülkede her şey olabilir. Ateş olmayan yerden duman çıkmaz. İyi bir insan olabilir ama bir baskıya girer ve kapılıp gider. Beklentim, kanunların herkese eşit şekilde uygulanmasıdır.”

Ali Aslan:

“Ülkede yolsuzluk ve rüşvet olaylarının var olduğuna inanıyorum. Gelirler bir türlü güncel giderleri karşılamıyor. Demek ki birileri bir şeyleri yiyor. Bu tür olayların son zamanlarda artmasının tek nedeni, insanların açgözlülüğüdür.”

Sunay Oylum:

“Ülkede yolsuzluk ve rüşvet olaylarının olduğuna kesinlikle inanıyorum. Yolsuzluk, haram yeme, adam kayırma gibi birçok olay var. Bu suçu işleyenler kolay yoldan para kazanmak istiyor. Biz gece gündüz çalışıyor, vergimizi ödüyoruz ancak iki kuruş bir yere koyamıyoruz. Onlar havadan para kazanmayı tercih ediyor. Bu kişilerin yakalanıp en ağır şekilde cezalandırılması gerekiyor. Devletin tüm kurumlarını zarara uğrattılar. Yeni seçimde inşallah yeni yüzler ortaya çıkar; daha önce milletvekilliği yapmamış, Allah korkusu olan insanların milletvekili olmasını istiyorum ki bu ülke bir yerden toparlanmaya başlasın.”

Erkan Eğmez:

“Ülkede yolsuzluk ve rüşvet olaylarını basından takip ediyoruz ancak 'vardır' diyebilmek için mahkeme kararını görmek gerekir. Mahkemelerin bu tür olayları hızlıca ortaya çıkarması lazım çünkü toplum çok rahatsızdır. Eğer birisi ihmal veya suistimal suçu işlemişse, yargı önünde hesabını vermek zorundadır. Aksi takdirde bu toplum temizlenmez, devlete olan güven günden güne azalır ve devlet ciddi güven kaybı yaşar. Mali polise ifade veren çok sayıda insan var, polisimiz ve yargımızın bunları bir an önce ortaya çıkarması gerekiyor ki biz de 'evet, olmuş' diyebilelim.”

Ayhan Güngör:

“Devlet dairelerinde yolsuzluk yapan veya rüşvet alan bazı memurlar olabilir; ancak bunu herkese mal etmek doğru değildir. Yolsuzluk ve rüşvet olaylarının nedeni, bu suçu işleyen kişilerin açgözlü davranmasıdır. Daha fazla para sahibi olma, lüks evde yaşama, lüks araba kullanma hevesi bu suça yönlendiriyor. Yapmasalar daha iyi ama ne yazık ki yapıyorlar.”

Ogün Güntem:

“Devlet kurumlarında ve ülkede yolsuzluk ile rüşvet olaylarının olduğunu düşünüyorum. Hak eden kişilerin dairelerde olması gerekiyor. Siyasi olarak birini getirip koltuğa oturtursanız, günün sonunda bu tür olaylar yaşanır. Son zamanlarda bu olayların artmasının nedeni, hem ülkemizin ekonomik durumu hem de siyasetin her şeyin içinde olmasıdır. Bu noktada sistemi baştan değiştirmeli ve gerçekten hak eden kişilerin makamlara gelmesini sağlamalıyız. Ayrıca kamu da kendini yeniden yapılandırmalıdır. Yeni nesil memurların, eski memurların sahip olduğu disiplin ve düzeni yok. Bu nedenle en baştan yapılanmaya ihtiyacımız var.”

Mehmet Oylum:

“Devlet dairelerinde yolsuzluk ve rüşvet olaylarının olduğunu düşünüyorum. Küçücük bir işletmeye bakıyorsunuz, adam işini yürütüyor, geliştiriyor; ama devlet kurumları her gün batıyor. Yolsuzluk ve denetimsizlik nedeniyle bu kurumlar batıyor. Bu tür olayların yaşanmasının nedeni insanların doyumsuzluğu mu, parayı çok sevmeleri mi bilmiyorum; ama bu kabul edilebilir bir durum değil. Bu durumların düzeleceğine dair inancımız da kalmadı. Bu siyasilerden artık hiçbir şey beklemiyoruz.”