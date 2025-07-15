İpucu bulundu 

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da bir emlakçı ofisine girerek; 5 dizüstü bilgisayar, bir şarj aleti, 4 puro kutusu, farklı dairelere ait 20 anahtar, bir güvenlik kamerası ve bir adet modem çalan Cafer Zorba hakkındaki soruşturma sürüyor. Zanlı, dün ek tutukluluk talebiyle yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı. Zanlı hakkında 8 gün ek tutuklama emri verilirken, duruşmada detaylar aktarıldı.

Yapılan soruşturma sonucu zanlının 30 Haziran ile 10 Temmuz tarihleri arasında aynı bölgede yaşanan benzeri olaylarla bağlantısının olabileceğine dair önemli ipuçları tespit edildiği bildirdi.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Hüseyin Oran; zanlının 6 Temmuz’da, Gazimağusa’da, bir emlakçı ofisine girerek; 5 dizüstü bilgisayar, bir şarj aleti, 4 puro kutusu, farklı dairelere ait 20 anahtar, bir güvenlik kamerası ve bir adet modem sirkat ettiğini açıkladı. Polis, yapılan şikayet üzerine soruşturma başlatıldığını, zanlının tespit edilerek tutuklandığını söyledi. Polis memuru, zanlının mahkemeye çıkarılarak, 3 gün ek süre alındığını, bu süre içerisinde birçok ifade aldıklarını belirtti.

Polis; ayrıca yapılan soruşturma sonucu zanlının 30 Haziran ile 10 Temmuz tarihleri arasında aynı bölgede yaşanan benzeri olaylarla bağlantısının olabileceğine dair önemli ipuçları olduğunu bildirdi.

Soruşturmanın devam ettiğini, alınacak ifadeler olduğunu kaydeden polis memuru, zanlının 8 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme; zanlının 8 gün tutuklu kalmasına emir verdi.