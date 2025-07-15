Lefkoşa Polis Müdürlüğüne bağlı Cürümleri Önleme Şubesi ekipleri tarafından Ortaköy’de gerçekleştirilen Tenha Yol Operasyonu’nda Nijeryalı Yusuf Olanrewaju Molake’nin (E-33) kullanımındaki araçta 45 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ele geçirildi. Toplam 20 bin 295 TL ile 226 bin TL’ye tekabül eden 3 bin 960 Sterlin nakit paranın da ele geçirildiği operasyonda tutuklanan zanlı dün mahkemeye çıkarıldı. Araçta bulunan paranın uyuşturucu satışından elde edildiği tahmin edilirken, soruşturmanın sürdüğü belirtildi. Mahkemede olguları aktaran polis; 13 Temmuz 2024 tarihinde saat 21.00 sıralarında Cürümleri Önleme Şubesi ekipleri tarafından Ortaköy’de Hafız Cemal Lokman Hekim Sokak üzerinde tespit edilen zanlının kullanımındaki araçta ve üzerinde arama yapıldığını söyledi. Polis; yapılan aramada zanlının tasarrufunda 45 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, 20 bin 295 TL, 3 bin 960 Sterlin bulunarak emare alındığını söyledi. Polis; zanlının suçüstü hali gereği tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını kaydetti. Polis; zanlının gönüllü ifade vermediğini ancak bazı beyanlarda bulunduğunu söyledi. Polis memuru; alınacak ifadeler, incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğunu; zanlının uyuşturucuyu nereden temin ettiğinin araştırılacağını belirtti. Polis; uyuşturucunun analize gönderileceğini de ifade ederek, 3 gün ek süre talep etti.

Mahkeme talebi onayladı.