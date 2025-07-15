Lefkoşa Polis Müdürlüğüne bağlı Cürümleri Önleme Şubesi ekipleri tarafından Ortaköy’de gerçekleştirilen Tenha Yol Operasyonu’nda Nijeryalı Yusuf Olanrewaju Molake’nin (E-33) kullanımındaki araçta 45 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ele geçirildi. Toplam 20 bin 295 TL ile 226 bin TL’ye tekabül eden 3 bin 960 Sterlin nakit paranın da ele geçirildiği operasyonda tutuklanan zanlı dün mahkemeye çıkarıldı. Araçta bulunan paranın uyuşturucu satışından elde edildiği tahmin edilirken, soruşturmanın sürdüğü belirtildi. Mahkemede olguları aktaran polis; 13 Temmuz 2024 tarihinde saat 21.00 sıralarında Cürümleri Önleme Şubesi ekipleri tarafından Ortaköy’de Hafız Cemal Lokman Hekim Sokak üzerinde tespit edilen zanlının kullanımındaki araçta ve üzerinde arama yapıldığını söyledi. Polis; yapılan aramada zanlının tasarrufunda 45 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, 20 bin 295 TL, 3 bin 960 Sterlin bulunarak emare alındığını söyledi. Polis; zanlının suçüstü hali gereği tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını kaydetti. Polis; zanlının gönüllü ifade vermediğini ancak bazı beyanlarda bulunduğunu söyledi. Polis memuru; alınacak ifadeler, incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğunu; zanlının uyuşturucuyu nereden temin ettiğinin araştırılacağını belirtti. Polis; uyuşturucunun analize gönderileceğini de ifade ederek, 3 gün ek süre talep etti.
Mahkeme talebi onayladı.
‘Tenha yol’
Lefkoşa’da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 45 gram kenevir ve yüklü miktarda para ele geçirildi
Lefkoşa Polis Müdürlüğüne bağlı Cürümleri Önleme Şubesi ekipleri tarafından Ortaköy’de gerçekleştirilen Tenha Yol Operasyonu’nda Nijeryalı Yusuf Olanrewaju Molake’nin (E-33) kullanımındaki araçta 45 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ele geçirildi. Toplam 20 bin 295 TL ile 226 bin TL’ye tekabül eden 3 bin 960 Sterlin nakit paranın da ele geçirildiği operasyonda tutuklanan zanlı dün mahkemeye çıkarıldı. Araçta bulunan paranın uyuşturucu satışından elde edildiği tahmin edilirken, soruşturmanın sürdüğü belirtildi. Mahkemede olguları aktaran polis; 13 Temmuz 2024 tarihinde saat 21.00 sıralarında Cürümleri Önleme Şubesi ekipleri tarafından Ortaköy’de Hafız Cemal Lokman Hekim Sokak üzerinde tespit edilen zanlının kullanımındaki araçta ve üzerinde arama yapıldığını söyledi. Polis; yapılan aramada zanlının tasarrufunda 45 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, 20 bin 295 TL, 3 bin 960 Sterlin bulunarak emare alındığını söyledi. Polis; zanlının suçüstü hali gereği tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını kaydetti. Polis; zanlının gönüllü ifade vermediğini ancak bazı beyanlarda bulunduğunu söyledi. Polis memuru; alınacak ifadeler, incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğunu; zanlının uyuşturucuyu nereden temin ettiğinin araştırılacağını belirtti. Polis; uyuşturucunun analize gönderileceğini de ifade ederek, 3 gün ek süre talep etti.
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YORUMLAR
Bunların hesabının Allahın belası şu sözde içişleri bakanı denen insan maymunundan sorulması lazım...Neden bunları ellerini kollarını sallayarak memlekete kabul ediyor,neden sıkı denetim yapıp bunları deport etmiyor? Tabii ki o beceriye sahipse...