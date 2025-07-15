Bunun suçu kimde

Suna ERDEN

Mali Suçlarla Mücadele Amirliği, Binboğa Yem Fabrikası’nda 2023 yılında meydana gelen usulsüz işlemlerle ilgili yürüttüğü soruşturma kapsamında tutuklanan eski Yönetim Kurulu üyeleri Hasan Şakkudeler, Salih Kukural, Şükrü Şarafat, Ahmet Düzdaban ve Mehdi Uysal yeniden mahkemeye çıkarıldı. Zanlılar teminatla serbest bırakılırken, duruşmada yeni detaylar da aktarıldı. Kurumun bilanço kâr ve zarar tablolarını inceleyen polis; 2022’de kar beyan eden kooperatifin 2023’te yaklaşık 50 milyon TL zarar açıkladığını tespit etti.

Soruşturma 27 Haziran’da başladı

Polis; Kooperatif Merkez Bankası’nın 23 Mayıs 2025 tarihinde Binboğa’da yaptığı denetimlerde usulsüzlük tespit ettiğini söyledi. Polis; 10 Haziran 2025 tarihinde Binboğa ile ilgili Mali Şube’ye soruşturma emri verildiğini açıkladı. Polis; Mali Şube’nin 27 Haziran’da Binboğa Yem Fabrikası’nda inceleme yaptığını; 2023 yılına ait 12 ihale ile 6 ihalesiz satın alma işlemiyle ilgili olarak belgeler tespit ettiğini söyledi.

Polis; bulunan belgelerle ilgili Binboğa Yem Fabrikası’nın o dönemdeki müdür ve genel sekreterinin 10 Temmuz’da Mali Şube’ye davet edilerek ifadelerinin alındığını kaydetti.

Eksik ceza kesildi

Polis; belgelerle ilgili inceleme sonucunda zanlıların Binboğa Yönetim Kurulu’nda görev yaptıkları esnada, 23 Mayıs 2023 tarihinde Yönetim Kurulu kararı aldıklarını tespit ettiklerini açıkladı. Alınan kararların içeriğine değinen polis; bin ton kepek alımı için çıkılan ihaleyi Mova Trade Ltd. adlı şirketin kazandığını belirtti.

Polis; sözleşmede yer alan tarihte ürünün teslim edilmediğini; Mova Trade Ltd.’nin teslimat yapmadığı her gün için 9 bin 500 dolar ceza alması gerektiğini ancak Yönetim Kurulu’nun ihale sözleşmesinin gereğini yerine getirmediğini kaydetti.

Polis; Yönetim Kurulu’nun toplam 67 gün gecikme için kesmesi gereken 636 bin 500 dolar cezayı uygulamadığını açıkladı.

Polis memuru; Yönetim Kurulu’nun 28 Mayıs 2023 tarihinde aldığı kararla 636 bin 500 dolar yerine Mova Trade Ltd.’ye 131 bin 700 dolar ceza kestiğini açıkladı.

Polis; böylelikle kurumun 504 bin 800 dolar zarara uğratıldığını dile getirdi.

Çekler ciro edildi, faizi kuruma kaldı

Polis; ayrıca Hasan Şakkudeler, Salih Kukural, Şükrü Şarafat ve Ahmet Düzdaban’ın, Mova Trade Ltd.’ye teslim tarihinden 90 gün sonra toplam ödenmesi gereken 15 milyon 134 bin TL’lik para için çek kestiklerini söyledi.

Polis; şirketin erken aldığı bu çekleri vadesinden önce bozdurduğunu; oluşan 3 milyon 838 bin TL’lik faizin kurumun üzerine kaldığını ve Binboğa’nın zarara uğradığını kaydetti.

Polis; zanlıların 24 Mart 2023 tarihinde aldıkları kararla başka bir ihaleye çıktıklarını söyledi. Polis; zanlıların ihaleyi kazanan Trust Island Petrol Ltd.’ye 12 milyon 234 bin TL‘lik ödemeyi de çekle yaptığını belirtti.

Polis, şirketin çekleri vadesinden önce bozdurduğunu; oluşan 4 milyon 45 bin TL faizin Binboğa tarafından ödendiğini ve kurumun zarara uğradığını aktardı.

Polis; yapılan bu tespitler sonucunda zanlıların 11 Temmuz 2025 tarihinde tutuklandığını belirtti.



35 kişiden ifade alındı

Zanlıların mahkemeye çıkarılarak, 2 gün ek süre alındığını kaydeden polis; bu süre içerisinde kooperatifin müdürü ile genel sekreteri de dahil 35 kişiden ifade aldıklarını söyledi. Polis,

ayrıca kurumun bilanço kâr ve zarar tablolarına ulaştıklarını; 2022’de kâr beyan eden kooperatifin 2023’te yaklaşık 50 milyon TL zarar açıkladığını tespit ettiklerini mahkemeye aktardı.

Polis, zanlıların soruşturmaya etki edebilecek kısımlarının tamamlandığını belirterek; yurt dışına çıkışlarının yasaklanması ve teminata bağlanarak tutuksuz yargılanmaları talebinde bulundu. Mahkeme; zanlıların 250’şer bin TL nakit teminat yatırmasına, ikişer kefilin 750’şer bin TL kefalet senedi imzalamasına; haftada bir en yakın polis karakoluna giderek “ispat-ı vücut” yapmasına ve yurt dışına çıkışlarının yasaklanmasına karar verdi.

Güncelleme Tarihi: 15 Temmuz 2025, 09:12