Baf’ta toprağa verilecek

Güney Kıbrıs’ta hendekte ölü olarak bulunan ve yapılan soruşturma sonucu trafik kazası sonucu hayatını kaybettiği tespit edilen 15 yaşındaki Kıbrıslı Türk genç İvan Gurbetoğlu’nun otopsi işlemleri tamamlandı. İvan’ın ölüm nedeninin ağır kafa travması ve vücutta oluşan çok sayıda darbe olduğu belirlendi. Ayrıca, detaylı araştırma için toksikolojik örnekler de alındı. Kıbrıslı Türk gencin, Baf’ta toprağa verileceği belirtildi.

Bu arada Baf Polis Müdürlüğü, kazaya ilişkin soruşturmayı sürdürüyor. Olayın meydana geldiği Nikoklia–Holetria yolunda yapılan ilk incelemelere göre; genç motosiklet sürücüsünün kontrolünü kaybederek önce yol kenarındaki bir ağaca çarptığı, ardından da hendekte durduğu tespit edildi.

Polis yetkilileri; İvan’ın sürdüğü motosikletin plakasız olduğunu ve şasi numarasının da tahrif edildiğini bildirdi. Olay yerinde ölü bir köpeğin bulunması, kazanın bu hayvanla çarpışma sonucu gerçekleşmiş olabileceği ihtimalini gündeme getirdi.

Köpeğe yapılan otopsi sonucunda, hayvanın travmatik yaralanmalar geçirdiği ve bu yaraların bir motorlu taşıt çarpması sonucu oluşmuş olabileceği bildirildi.

Ayrıca; olay yerinin yakınında bulunan bir aracın da soruşturmaya dahil edildiği aktarıldı. Yetkililer, kazanın kesin nedenini ortaya çıkarmak için çalışmalarını sürdürüyor.

