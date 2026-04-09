Soruşturma derinleşti

Lefkoşa’nın Haspolat bölgesinde faaliyet gösteren bir üniversitenin kampüsünde bulunan yurt odasında yapılan aramada uyuşturucu bulunması üzerine tutuklanan C.I.N. (E-22) ve S.F.O. (E-21) yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Haklarında “uyuşturucu madde alma ve tasarruf” suçlarından soruşturma yürütülen zanlıların 8 gün daha tutuklu kalmasına karar verildi.

Soruşturmayı yapan polis, 4 Nisan 2026 tarihinde 23.00- 23.45 saatleri arasında Haspolat’ta bir üniversitenin kampüsü içerisindeki yurtta kalan zanlı C.I.N.’nin kalmakta olduğu yatak odasında arama yapıldığını söyledi.

Polis, arama esnasında zanlının üzerinde yapılan kontrolde, giymekte olduğu yeleğin cebinde alüminyum folyoya sarılı vaziyette yaklaşık yarım gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddenin bulunarak emare alındığını ve zanlının suçüstü hali gereği tutuklandığını belirtti.

Polis memuru; S.F.O.’nun bulunduğu yerde yapılan aramada ise, yatak içerisinde bulunan sigara paketi içerisinde alüminyum folyoya sarılı yaklaşık bir gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddenin tespit edilerek emare alındığını ve zanlının da suçüstü hali gereği tutuklandığını ifade etti. Polis, soruşturmanın devam etiğini, uyuşturucu olduğu düşünülen maddelerin analize gönderildiğini ancak sonucun henüz çıkmadığını belirterek, 8 gün ek süre talep etti.

Mahkeme talebi onayladı.

