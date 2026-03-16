Şüphe ele verdi

Lefkoşa’da üzerinde ve aracında uyuşturucu madde bulunarak tutuklanan Nijeryalı J.C.E. mahkemeye çıkarıldı.

Zanlı hakkında soruşturma amaçlı 3 gün ek süre alınırken, duruşmada detaylar aktarıldı. Şüphe üzerine yapılan aramada zanlının cebinde 2 gram hintkeneviri, aracında ise içilmeye hazır 3 adet uyuşturuculu sigara bulunduğu belirtildi.

Polis, 14 Mart 2026 tarihinde saat 23.30 sıralarında Lefkoşa’da Cürümleri Önleme Şubesi devriyede bulunduğu esnada zanlının şüpheli hareketler sergilediğini belirtti. Polis, J.C.E.’nin üzerinde yapılan aramada ceketinin sağ cebinde, alüminyum folyoya sarılı vaziyette yaklaşık 2 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan maddenin tespit edildiğini ve emare olarak alındığını söyledi.

Polis, akabinde zanlının aracında yapılan aramada aracın sağ şoför kapısının kol kısmında, 3 adet içilmeye hazır, tahmini ağırlığı bir gram olan tütünle karışık hintkeneviri türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan maddenin tespit edilerek emare olarak alındığını kaydetti. Polis, zanlının tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını, evinde de arama yapıldığını ancak kanunsuz herhangi bir şey bulunmadığını belirtti.

Polis, ele geçirilen maddelerin analize gönderileceğini, ayrıca alınacak ifadeler bulunduğunu belirterek, 3 gün ek süre istedi.

Mahkeme talebi kabul etti.

