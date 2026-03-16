Polis ‘huzur’ için görevde

Suna ERDEN

Kaçak yaşamla mücadele kapsamında Adli Şube, Cürümleri Önleme Şubesi ve bölge karakollarının yanı sıra Polis Özel Harekat ile Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri’nin de destek verdiği denetimlerde yasal statüsü olmadığı halde, KKTC’de izinsiz ikamet ettiği tespit edilen 103 kişi tutuklandı.

Trafik denetimlerinde ise toplam 6 bin 474 araç sürücüsü kontrol edildi. Çeşitli trafik suçlarından bin 233 sürücü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı. Denetimler kapsamında 126 araç trafikten men edilirken, 4 sürücü ise tutuklandı. Polisin hafta sonunda gerçekleştirdiği ‘Huzur Operasyonu’ vatandaşlar tarafından büyük bir memnuniyetle karşılandı.

41 kaçak Lefkoşa’da mahkemeye çıkarıldı

Lefkoşa, Gönyeli, Demirhan, Güzelyurt ve Lefke’de tespit edilen 41 kaçak Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne, 62 kişi ise Gazimağusa ve Girne’de mahkemeye çıkarıldı.

Lefkoşa’da mahkemeye çıkarılan 41 kişiden en uzun süreli kaçak yaşam süren şahıs, 3 bin 418 gün ile Nijeryalı M.N.I. oldu. Zanlılar hakkında 3 gün ek tutuklama emri alınırken, bu süre içerisinde ihraç işlemi başlatılacağı açıklandı.

Lefkoşa’da yakalanan 7 kişiyle ilgili olguları aktaran polis; A.P.O.’nun 29 Kasım 2022 tarihinden itibaren 1201 gün, A.K.’nin 28 Temmuz 2025 tarihinden itibaren 229 gün, O.E.O.’nun 30 Eylül 2020 tarihinden itibaren 1991 gün, M.A.K.’nin 20 Ocak 2026 tarihinden itibaren 53 gün, D.M.’nin 8 Ekim 2025 tarihinden itibaren 157 gün, M.S.A.’nın 25 Şubat 2026 tarihinden itibaren 12 gün ve F.M.’nin 9 Temmuz 2023 tarihinden itibaren 979 gündür ülkede izinsiz ikamet ettiklerinin tespit edildiğini kaydetti. Demirhan bölgesinde yakalanan 3 zanlıyla ilgili olguları aktaran polis, Haspolat’ta tespit edilen A.A.’nın 29 Ocak 2026 tarihinden itibaren 44 gün, M.M.’nin 15 Mayıs 2024 tarihinden itibaren 668 gün ve M.R.’nin 15 Mayıs 2024 tarihinden itibaren 500 gündür KKTC’de kaçak yaşadığını söyledi.

Gönyeli’de 12 kişi tutuklandı

Polis, Gönyeli’de tespit edilen Y.N.’nin 29 Kasım 2025 tarihinden itibaren 105 gün, R.B.Y.’nin 12 Nisan 2024 tarihinden itibaren 701 gün, P.C.O.’nun 12 Haziran 2021 tarihinden itibaren bin 736 gün, V.C.E.’nin 30 Eylül 2024 tarihinden itibaren 530 gün, F.K.K.’nin 16 Aralık 2023 tarihinden itibaren 819 gün ülkede izinsiz kaldığını söyledi. Polis, yine Gönyeli’de yakalanan D.A.J.’nin 20 Kasım 2024 tarihinden itibaren 470 gün, J.C.U.’nun 25 Nisan 2022 tarihinden itibaren bin 419 gün, F.E.H.’nin 30 Eylül 2025 tarihinden itibaren 165 gün, A.D.’nin 30 Nisan 2024 tarihinden itibaren 683 gün, S.D.’nin 30 Haziran 2023 tarihinden itibaren 988 gün, O.S.’nin 30 Eylül 2021 tarihinden itibaren bin 626 gün ve C.M.S.’nin 7 Aralık 2022 tarihinden itibaren 1193 gündür KKTC’de izinsiz ikamet ettiklerinin tespit edildiğini belirtti.

Güzelyurt ve Lefke’de 19 kaçak yakalandı

Güzelyurt ve Lefke’de tespit edilen 19 zanlıyla ilgili olguları polis memuru A.H.’nin 29 Ağustos 2024 tarihinden itibaren 562 gün, M.N.I.’nin 3 Kasım 2016 tarihinden itibaren 3 bin 418 gün, N.A.’nın 1 Eylül 2023 tarihinden itibaren 925 gün, C.A.’nın 4 Ekim 2022 tarihinden itibaren bin 257 gün, C.B.’nin 22 Mart 2025 tarihinden itibaren 357 gün, D.K.’nin 18 Mayıs 2025 tarihinden itibaren 270 gün, D.A.I.’nin 28 Mayıs 2025 tarihinden itibaren 291 gün, M.A.’nın 25 Aralık 2024 tarihinden itibaren 444 gün, M.I.’nın 18 Ekim 2025 tarihinden itibaren 147 gün, W.K.’nin 24 Kasım 2017 tarihinden itibaren 3032 gün, H.E.O.’nun 2 Nisan 2022 tarihinden itibaren 1442 gün, S.L.’nin 30 Ekim 2024 tarihinden itibaren 470 gün, O.S.’nin 26 Ocak 2022 tarihinden itibaren 1508 gün, H.B.’nin 9 Mart 2025 tarihinden itibaren 370 gün ve S.F.’nin 1 Şubat 2026 tarihinden itibaren 41 gündür ülkede izinsiz ikamet ettiklerinin tespit edildiğini belirtti. Polis, Lefke’de tutuklanan Y.K.’nin 31 Aralık 2025 tarihinden itibaren 73 gün, Z.H.’nin 1 Kasım 2022 tarihinden itibaren bin 229 gün, M.A.’nın 28 Ekim 2023 tarihinden itibaren 868 gün ve M.Ç.’nin 28 Şubat 2023 tarihinden itibaren bin 17 gündür yetkili makamdan izinsiz şekilde ülkede ikamet ettiklerinin tespit edildiğini söyledi.

Polis, soruşturmanın devam ettiğini ve zanlılar hakkında ihraç işlemlerinin başlatılacağını belirtti. Mahkeme zanlılar hakkında ihraç işlemlerinin başlatılabilmesi için 3 gün ek tutukluluk emri verdi.

Bin 233 sürücü rapor edildi

Polis, tespit edilen ihlalleri şöyle sıraladı:

Yasal hız sınırını aşmak: 357

Seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak: 128

Emniyet kemeri takmamak: 52

Araç ışık kurallarına uymamak: 37

Sigortasız araç kullanmak: 34

Trafik, levha ve işaretlerine uymamak: 46

Muayenesiz araç kullanmak: 40

Alkollü araç kullanmak: 24

Ehliyetsiz ve sigortasız araç kullanmak: 10

Cep telefonu ile araç kullanmak: 10

Görüşü engelleyici cam filmi yapmak: 5

Tehlikeli sürüş yapmak: 4

Susturucusuz egzoz kullanmak: 4

Diğer trafik suçları: 483

Güncelleme Tarihi: 16 Mart 2026, 10:19