Abdullah SUİÇMEZ

Lefkoşa’da kurulan açık pazara alışverişe giden vatandaşlar Ramazan Bayramı öncesi fiyatların uçtuğunu görünce kısıtlı alışveriş yapmak zorunda kaldı. Afrikalı bir öğrenci ise kilosu 350 lira olduğu için sadece tadımlık bir adet çilek almak istedi. Ancak Pazar esnafı çileği tartıp, 10 lira olduğunu söyledi. Şaşkına dönen öğrenci bir adet çileğe 10 lira vermek yerine tezgaha bırakıp gitti. Bayram alışverişi için pazara gelen vatandaşlar, ürünlerin çok pahalı olduğunu ifade etti. Esnaf ise hava şartlarından dolayı fiyat artışı olduğunu dile getirdi.

Ne dediler…?

Mehmet Cam

“Havalar soğuk olduğu içi ürünlerin fiyatında artış oldu. İşler iyi diyebiliriz.”

Mustafa Bağrıaçık

“Halkın alım gücü zaten düşük, vatandaş da para yok, bu nedenle bayram öncesi zam yapmadık. Akaryakıt iki kere zamlandı maliyetler arttı ama biz yine de fiyat artışı yapmayacağız. Vatandaş yüklü miktarda ürün almıyor, pahalı olan meyve veya sebzelerden yarım kilo, eğer ucuzsa bir-iki kilo alıyorlar.”

Üstün Koroğlu

“Üreticilerin ellerine sağlık ancak ürünler pahalı. Maliyetler yüksek, üreticiyi de anlıyorum ancak salatalık 140 lira olur mu?

Feride Kılıç

“Fiyatlar yine uçtu. 3-5 bir şey aldık, 2 bin lira ödedik. Sebze-meyve alamayacak mıyız? Dar gelirli insanlar ne yiyecek. Hükümetin pahalılıkla ilgili bir şeyler yapması lazım artık. Salatalık 140 lira, domates 150 lira, çilek 350 lira, en ucuzu patates ile ıspanak. Her gün patates yenmez. Et de alsak o zaman hiç mücadele edemeyiz. Çocuklarımıza meyve alamıyoruz.”

Salih Dereli

“Bayram arifesi olduğu için artış yapıldı. İnsanlar 10 kere dolaşıp, en ucuz ürünü bulmaya çalışıyor. Geçen hafta 130 olan ürün, bu hafta 150 lira olmuş.”

Tuncay Şimşir

“Yiyebileceğimiz kadar ürün alıyoruz. Pazarda yeşillikler uygun, 50 liraya ürün var.

Bedüle Kasap

“Pazar yeri biraz pahalı. Salatalık ve domates 140-150 lira. Meyveler çok pahalıdır.”

Altan Şahibelli

“Her zaman olduğu gibi ürünler pahalı. Patates, yeşillikler biraz ucuz ama maydanoz bile 50 lira.”

Salih Şengil

“Domates, salatalık fiyatları uçmuş. 140 lirayı aşmış, yanların yanaşılmıyor. Poşet dolmuyor ama cüzdanımız boşalıyor.”

Aynur Kılınç

“Pazarlarda, marketlerde pahalıdır. Ucuzluk yok, fiyatlar uçmuş durumda. İnsanlar3-5 parça ürüne dünya kadar para vermek zorunda kalıyor. Geçinmek gün geçtikçe zorlaşıyor.”

Pazarda dün bazı ürünlerin fiyatı şöyleydi:

Çilek: 350 TL

Armut: 170 TL

Çeri domates: 160 TL

Patlıcan: 150 TL

Bezelye: 150 TL

Biber çeşitleri: 150 TL

Salatalık: 140 TL

Yerli domates: 130 TL

Elma: 120 TL

Sarma: 80 TL

Dere oto: 50 TL

Kıvırcık marul: 50 TL

Yeşil soğan: 40 TL

Güncelleme Tarihi: 16 Mart 2026, 10:15