Güvenlik risk oluşturur

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, “Güney’de hükümetin kurduğu askeri ittifakların ve bu konuda yaptığı anlaşmaların Türkiye'ye karşı denge oluşturma çabasına yönelik olduğunu” belirterek, bu çabaların “gerçekçi” olmadığını ifade etti.

Erhürman, “Bu çabalar, Ada'nın ve Ada'da yaşayanların güvenliğini riske etmektedir ve bu risk Ada'nın iki eşit kurucu ortağından biri olan Kıbrıs Türk halkının iradesi olmaksızın ortaya çıkmış olmasına karşın, bizi de kapsama alanına almaktadır.” diyerek, “Bu durum, ne Ada'daki statüye uygundur, ne de adildir.” ifadesini kullandı. Erhürman,“Kıbrıs Türk halkı görmezden gelinerek, eşitliği reddedilerek, iradesi yok sayılarak, kalıcı barış ve istikrara ulaşılamayacağını” söyledi.

Erhürman, İngiliz üslerinin varlığı ve bunlara ilişkin tartışmaların yanında, Baf'taki Andreas Papandreu Hava Üssü, buna ilişkin anlaşmalar ve etkileri konusunda spekülasyona girmeyeceğini de söyledi.

“Kıbrıs adasının güneyinin de kuzeyinin de ana gelir kaynaklarının belli olduğunu ve turizmin bunların içerisinde en önde geldiğini” belirten Erhürman, “Güvenliğin riske edilmesi, kaçınılmaz olarak özelde turizmi genelde ekonomiyi de riske eder.” dedi.

Son birkaç gündür Güney'deki basında, yaşananların turizm üzerindeki olumsuz etkilerinin tartışıldığını gördüğünü belirten Erhrüman, “Hükumet adına yapılan konuyla ilgili açıklamalarda, dış basında Ada'nın güvensiz bir yer olarak lanse edilmesi temel kaynak olarak gösteriliyor. Oysa an itibarıyla Güney'de Birleşik Krallık yanında, Yunanistan'ın, Fransa'nın, İtalya'nın, İspanya'nın ve Hollanda'nın askeri enstrümanları var. Bunlara dair Güney'deki hükumet tarafından yapılan açıklamalar, karşılama törenleri bilinmeyen şeyler değil. Bu şartlarda dış basının konuyla ilgili haberler yapması ne kadar eleştirilebilirdir emin değilim doğrusu!” ifadelerini kullandı.

Erhrüman, “Yanı başımızda, çocukların, insanların öldürüldüğü, tüm bölgeyi, hatta dünyayı riske sokan bir savaş yaşanırken ekonomi ve turizmi önceleyecek değilim elbette. Ama Güney'deki basında konunun yoğun olarak tartışıldığını ve hatta hükumet tarafından Kıbrıs'ın güvenli bir yer olduğunu anlatan bir iletişim stratejisi geliştirilmesi için çalışıldığını görünce, konuya değinmek ihtiyacı hissettim.” diye ekledi.

Erhürman, Orgeneral Tokel'i kabul etti

Bu arada Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel'i kabul etti.

Erhürman, kabulde, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Sebahattin Kılınç, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral İlker Görgülü, Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Mehmet Dânâ’nın hazır bulunduğu kabulde, karşılıklı hediye takdiminde bulunuldu.

Kızılay İftar Sofrası’nı ziyaret etti

Erhürman, ayrıca Lefkoşa Terminal Merkezi’nde kurulan Kızılay İftar Sofrası’nı ziyaret ederek vatandaşlarla aynı masada iftar yaptı.

Kıbrıs Türk Kızılay’ın ev sahipliğinde ve Türk Kızılay’ın desteğiyle gerçekleştirilen programda Erhürman, vatandaşlarla sohbet etti ve yemek dağıtımına katıldı. Böylece Ramazan ayının paylaşma ve dayanışma ruhuna bizzat ortak oldu.

