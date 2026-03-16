‘Tedbiri elden  bırakmayalım’

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, Güney Kıbrıs Rum hükümet sözcüsünün “Garantilerin ve Türk askerinin olmadığı bir çözüm istiyoruz” açıklamasını değerlendirdi. Özersay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ada etrafındaki tehditleri ve şiddet sarmalına dikkat çekerek, garantiler ve Türk askerinin yer alacağı güvenlik düzenlemelerinin eskisine göre çok daha önemli ve gerekli olduğunu vurguladı.

Özersay, geçmişte yaşanan Kıbrıs savaş deneyimlerinin ve dünya genelindeki krizlerin temkinli olmanın önemini gösterdiğini belirterek, Kıbrıs’ta tedbiri elden bırakmamanın şart olduğunu ifade etti.

Özersay, geçen yüzyılda Kıbrıs’taki savaş ortamı ve “soğuk savaşın” içine doğduğunu, siyah-beyaz televizyonlardan akşam haberlerinde sürekli olarak “İran-Irak Savaşı devam ediyor” cümlesini duyduğunu söyledi.

HP lideri Özersay, üniversite sınavına hazırlanırken Irak’ın Kuveyt’i işgali ve ardından gerçekleşen Birinci Körfez Savaşına tanıklık ettiğini ifade ederek, şunları belirtti:

“Üniversite yıllarında Yugoslavya’nın dağılması sürecinde Bosna-Hersek’te Müslüman Boşnaklara karşı soykırım işlendiğini de gözlemledim.

Doktora tezini yazarken Londra’da bir gazete bayii ekranından 11 Eylül saldırılarını canlı izledim.”

Özersay, 21. yüzyılda “soğuk savaşın” göreceli istikrar ortamının geride kaldığını, kanlı savaşlar ve silahlı müdahalelerin saymakla bitmeyeceğini ifade etti. Özellikle Gazze’de işlenen insanlık suçlarını bunların en vahimi olarak değerlendirdi.

Rum hükümet sözcüsünün “Garantilerin ve Türk askerinin olmadığı bir çözüm istiyoruz” açıklamasına atıfta bulunan Özersay, etrafımızdaki güvenlik tehditleri ve şiddet sarmalını göz önünde bulundurarak, garantiler ve Türk askerinin yer alacağı güvenlik düzenlemelerinin eskisine göre çok daha önemli ve gerekli olduğunu ifade etti.

Güncelleme Tarihi: 16 Mart 2026, 09:56