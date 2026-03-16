600 liraya almış

Lefke’de devriye gezen polis ekipleri, şüpheli gördüğü araçta bulunan iki kişinin üzerinde arama yaptı. Yapılan aramada avucunun içerisinde 2 gram hintkeneviri bulunan A.A. ile yanında yolcu olarak bulunan O.J.M. tutuklandı. Zanlılar “Uyuşturucu madde alma, verme ve tasarrufu” suçları kapsamında Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı. Zanlı hakkında 3 gün ek tutuklama emri alınırken, A.A.’nın uyuşturucu maddeyi 600 liraya O.J.M.’den aldığı açıklandı.

Mahkemede detayları aktartan polis, 15 Mart 2026 tarihinde saat 02.30 raddelerinde, Gemikonağı’nda Üniversite Aşağı Bağlıköy Yolu üzerinde devriye görevinde bulunan Lefke Karakolu ekiplerinin şüpheli hareketler sergileyen zanlıların bulunduğu aracı kontrol ettiğini söyledi. Polis, araçta ve zanlıların üzerinde arama yapıldığını; A.A.’nın sol el avuç içinde, folyoya sarılı yaklaşık 2 gram hintkeneviri olduğuna inanılan madde bulunduğunu söyledi.

Polis, A.A.’nın söz konusu uyuşturucu maddeyi O.J.M.’den 600 TL karşılığında temin ettiğinin tespit edildiğini kaydetti. Polis, zanlıların tutuklanarak soruşturmanın başlatıldığını, ele geçirilen uyuşturucu maddenin analize gönderileceğini belirtti. Polis, alınacak ifadeler de olduğunu kaydederek, zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmalarının gerektiğini belirtti.

Mahkeme; O.J.M. ve A.A.’nın 3 gün süreyle tutuklu kalmalarına emir verdi.

