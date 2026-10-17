Talimat ‘King’den 

Lefkoşa’da Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ile Cürümleri Önleme Şube Amirliği ekiplerinin ortak operasyonunda uyuşturucuyla yakalanan Nijeryalı E.C.E. (E-36) yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Zanlının Eylül ayı içerisinde Lefkoşa’da farklı konumlara toplam 808 gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde dağıttığı tespit edildi. King lakaplı şahsın direktifiyle kuryelik yapan zanlının her dağıtım başına 200 dolar aldığı açıklandı. Ülkede 5 yıldır kaçak yaşam süren zanlı cezaevine gönderilirken, duruşmada detaylar aktarıldı.

Mahkemede olguları aktaran polis, 6 Ekim 2026 tarihinde saat 22.30 Hamitköy’de İstikbal Sokak üzerinde şüpheli olarak görülen zanlının takibe aldığını söyledi.

Polis memuru; zanlının bir apartmanın merdiven boşluğunda bulunan tahta kutunun arkasından bir şey aldığı sırada suçüstü yakalandığını belirtti. Polis, zanlının üzerinde ve evinde yapılan aramada 190 gram hintkeneviri ele geçirildiğini kaydetti.

Polis zanlının gönüllü ifadesinde 29 Eylül 2026 tarihinde “King” olarak bildiği şahsın yönlendirmesiyle Lefkoşa’da bir yerden 504 gram hintkeneviri aldığını itiraf ettiğini belirtti.

Zanlının bu paketlerden 11’ini, yani toplam 308 gram uyuşturucuyu yine söz konusu şahsın yönlendirmesiyle farklı konumlara bıraktığını kaydeden polis, ayrıca paketlerden birinden yaklaşık 3 gram hintkenevirini kendisi için ayırdığını, bir miktarını tuvalet kâğıdına sardığını ve tütünle karıştırarak beş sarma sigara hazırladığını söyledi.

İleri soruşturmada zanlının eylül ayı içerisinde de farklı konumlara toplam 500 gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde bırakarak dağıtımını sağladığının tespit edildiğini belirten polis,, zanlının bu iş karşılığında 200

ABD doları kazanç elde ettiğinin belirlendiğini açıkladı.

Zanlının cep telefonunda yapılan incelemede şüpheli konumların tespit edildiğini de kaydeden polis, muhaceret kontrolünde ise 21 Nisan 2021 tarihinden beri ülkede kaçak yaşam sürdüğünün belirlendiğini ifade ederek tutuklu yargı talep etti.

Mahkeme; zanlının üç ayı aşmayan süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.