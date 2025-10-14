Girne’de Polis Müdürlüğüne bağlı Cürümleri Önleme Şubesinde görevli polis ekipleri tarafından düzen-lenen Temiz Sokaklar Operasyonu’nda 400 gram uyuşturucu ele geçirildi, bir kişi tutuklandı. Operas-yonun dün akşam saat 19.00 sıralarında gerçekleştirildiği bildirildi. Aldığı ihbar üzerine bir şahsı yakın takibe alan polis, satışa hazır 400 gram hintkeneviri, 10 bin TL nakit para ele geçirdi. Operasyonda 37 yaşındaki C.O. tutuklandı.

