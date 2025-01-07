CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, hükümet ortağı YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı'nın "İnsan hayatına dokunan bir icraatımız yoksa bu yolları, Ercan’ı başkaları da yapardı ama sen partililere ne verdin. İstihdam yapamıyoruz. Vatandaşlıklarda sorun çıkıyor, izinler verilemiyor" ifadelerini "Ülkeyi yönettiğini iddia eden yapının bütün meselesi" diyerek eleştirdi.

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı'nın hükümetle ilgili sorunlarını anlattığı ifadelerine tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Erhürman, Arıklı'nın “İnsan hayatına dokunan bir icraatımız yoksa bu yolları, Ercan’ı başkaları da yapardı ama sen partililere ne verdin. İstihdam yapamıyoruz. Vatandaşlıklarda sorun çıkıyor, izinler verilemiyor" ifadelerine tepki gösterdi. Erhürman, kendine 'hükümet' diyen, ülkeyi yönettiğini iddia eden yapının bütün meselenin "Sen partililere ne verdin?" olduğunu kaydetti.

