‘Yol yok zam var’

Ömer KADİROĞLU

Kuzey Kıbrıs 2025 yılına zam haberleri ile uyandı. Özellikle araç ruhsatları ve elektriğe yapılması gündemde olan zamlar toplumun tüm kesimlerinin tepkisini çekti. Geçinmekte zorlanan dar gelirli vatandaşlar yeni yılla birlikte gelen zamlarla hayatlarının daha da zorlaştığını söylüyor. Ülkedeki alım gücünün günden güne düştüğünü, aldıkları maaşların eridiğini söyleyen birçok vatandaş, hükümete tepki gösteriyor. Elektrik kesintileri ve bozuk yollar nedeniyle yaşadıkları mağduriyete bir de zamların eklenmesi vatandaşı çileden çıkarıyor.

Diyalog’a konuşan vatandaşlar, “Seyrüsefer Ruhsat ücretlerini kullandığımız yolları güvenle kullanabilmemiz için ödüyoruz ancak hiçbir yol ne yazık ki güvenli değildir. Ne aydınlatma var ne doğru düzgün bir yol var. Kesinlikle seyrüsefer ödemeyelim demiyorum ödeyelim ancak ödediğimiz seyrüsefer harçları karşılığında yollara yatırım yapılsın ve güvenli hale getirilsin” diyor.

Elektriğe gizli gizli zam yapıldığını ileri süren bir vatandaş ise “Elektrik faturamız 4 bin 900 lira geldi. Geçtiğimiz ay 2 bin 400 lira gelmişti. Kullanımımızda çok bir artış olmadı. Sadece su ısıtmak için duş yapmak için ısıtıcıyı biraz açmak sorunda kalsak da bu kadar fatura beklemezdim. Bence zam yapılmadı deseler de elektriklere gizli gizli zamlar yapılıyor. Bu artan rakamlar karşısında aile bütçemiz olumsuz etkileniyor” ifadelerini kullanıyor…

Vatandaş ne dedi?

Levent Hafızoğlu:

Aracım var ve seyrüsefer ruhsatı için bin TL üzerinde bir rakam ödemiştim. Bu yıl hatırı sayılır bir zam ile ödeyeceğiz. Seyrüsefer Ruhsat ücretlerini kullandığımız yolları güvenle kullanabilmemiz için ödüyoruz ancak hiçbir yol ne yazık ki güvenli değildir. Ne aydınlatma var ne doğru düzgün bir yol var. Kesinlikle seyrüsefer ödemeyelim demiyorum ödeyelim ancak ödediğimiz seyrüsefer harçları karşılığında yollara yatırım yapılsın ve güvenli hale getirilsin.

Elektrik faturalarımız da bu ay geçen ayın neredeyse iki katı geldi. Elektrik kullanımı kış aylarında soğuk havalarda ısınmak için daha fazla kullanım olduğu için elektrik faturaları kabarık geliyor. Bu durum aile bütçelerini kesinlikle sarsmaktadır. Sosyal devlette insanlar daha rahat yaşamak için çalışır ezgi çekmek için değil…

İsmail Karakuş:

Aracım var ve seyrüsefer harçlarımı oğlum ödüyor. Geçtiğimiz gün konuşmuştuk ve çok yükseldiğini söyledi. Seyrüsefer denilince ben yollara bakıyorum. Biz seyrüsefer ödüyoruz ancak kullandığımız berbat yollar nedeniyle her 6-7 ayda bir araçlarımızı makinistlere götürmek zorunda kalıyoruz. Yani ödediğimiz seyrüsefer harçları ne yazık ki hizmet olarak geri dönmüyor.

Elektrik faturamız 4 bin 900 lira geldi. Geçtiğimiz ay 2 bin 400 lira gelmişti. Kullanımımızda çok bir artış olmadı. Sadece su ısıtmak için duş yapmak için ısıtıcıyı biraz açmak sorunda kalsak da bu kadar fatura beklemezdim. Bence zam yapılmadı deseler de elektriklere gizli gizli zamlar yapılıyor. Bu artan rakamlar karşısında aile bütçemiz olumsuz etkileniyor…

Cumali Polat:

Aracım var ve bu yıl yeni seyrüsefer ödeme günümüz henüz gelmedi. Aracım 7 aydır makiniste ve parça bulamıyoruz. 7-8 ay önde seyrüsefer çıkardığım zaman 2 bin kusur liraya çıkarmıştım. Araçlarımıza ödediğimiz seyrüsefer harçları kesinlikle hizmet olarak geri dönmüyor çünkü yollara baktığımız zaman hiçbir güvenlik yoktur.

Elektrik faturam da bu ay 7 bin 600 lira geldi. Geçen ay 4 bin bir önceki ay ise 2 bin kusurdu. Her ne kadar zam yapılmadı deseler de iki ayda 4 bin 600 liralık kullanım farkı olamaz. Bu ödediğimiz rakamlar bütçelerimizi olumsuz etkiliyor. Ben sosyal sigorta emeklisiyim ve 33 bin lira ile geçinmek zorundayım. Haliyle bu artan rakamlar karşısında geçimimiz çok daha fazla zorlaşıyor. Bu memlekette 50 milletvekili var bizi temsil etsinler ve bizim haklarımızı savunsunlar diye. Ben bu memlekette askerlik yaptım. 40 yaşıma kadar seferberliğe gittim hala daha da sivil savunmaya gidiyorum ve sorarım milletvekilleri bizim için ne yapıyor? Kocaman bir hiç…

Sezin Göktay:

Aracım var ve seyrüsefer günümüz henüz gelmedi. Sigorta 16 bin lira ödüyorum ve seyrüsefer harçlarının da çok yükseldiğini duyuyorum. Seyrüsefer için ödediğimiz paraların bize yol ve yol güvenliği hizmeti olarak geri döndüğünü düşünmüyorum. Yol değil de sanki tarlada gider gibiyiz. Bu paraları boşuna ödüyoruz.

Benim panelim olmasına rağmen 2-3 bin lira elektrik faturası bazen 3 bin liraya kadar ödüyoruz. Kullanımımızda bir artış olmasa da faturalar kabarık geliyor ve her ne kadar zam yapılmadı deseler de bence elektriklere zam yapılmıştır. Bu ödediğimiz kabarık faturalar yaşantımızı olumsuz etkiliyor. Beklentimiz bu fiyatların düşürülmesi ve yolların da güvenli hale getirilmesidir…

Eyüp Şengün:

Aracım var ve seyrüsefer ruhsatlarının zamlandığını öğrendim. Henüz seyrüsefer günüm gelmese de yüklü bir zam yapıldığını biliyorum. Devlet bir yerden veriyor bir yerden alıyor. Verdiğimiz bu paraların hizmet olarak geri döndüğünü düşünmüyorum. Yolların durumu ve yollardaki güven olmaması bizlere gösteriyor ki seyrüsefer harçları yollara harcanmıyor.

Diğer yandan elektrik faturam bu ay 6 bin lira geldi. Bu rakam çok yüksek bir rakamdır. Avrupa’nın en pahalı elektriğini kullanıyoruz. Bu yüksek rakamlar aile bütçemizi olumsuz etkiliyor ve bir yerlerden kısarak bu faturaları ödemek zorunda kalıyoruz. Yetkililerden beklentimiz bu rakamların aşağıya düşürülmesi için çalışmalar yapmalarıdır…

Durmuş Büyükhüseyin:

Aracım var ve seyrüsefer ruhsatımı bin lira ödedim. Daha önce 500 civarı ödüyordum. Seyrüsefer için ödediğimiz paraların bize hizmet olarak geri döndüğünü düşünmüyorum. Yollarda gideceğinize tarladan gitseniz daha iyidir. Yolların güvenli olmadığını ve yollara kesinlikle yatırım yapılmadığını rahatlıkla söyleyebilirim.

Elektrik faturam bu ay bin 300 lira geldi. Bu rakamlar çok yüksektir. Birçok vatandaşa daha yüksek faturalar geldi ve bence kullanımlarında bir artış olması hasebiyle böyle gelmiştir. Kurum da zaten elektrik fiyatlarına zam yapılmadı diye açıklamalarda bulundu…

Şevket Tansel Şah:

Arabam var ve geçenlerde bin 200 lira seyrüsefer ödedim. Geçen sene daha az ödemiştim bu yıl fiyatları yine arttı. Bu paraları ödüyoruz ancak yollarda çukurlara düşe düşe gidiyoruz araçlarımız da makinistlerden çıkmıyor. Yani seyrüsefer ücretlerini düzenli ödesek de bu para bize yol hizmeti olarak dönmüyor.

Elektrik faturamız da bu ay 8 bin lira geçen ay da 4 bine yakındı. Zam yapılmadı dediler ancak kullanımımızda bir artış olmasa da gelen fatura gösteriyor ki elektrik fiyatlarında bir artış vardır. Bu zamlar bizleri olumsuz yönde etkiliyor. İhtiyaçlarımızı karşılamakta zorlanıyoruz. Yetkililerden çok beklentimiz var ancak yapmıyorlar. Hükümet kaşıkla verip kepçe ile geri alıyor…