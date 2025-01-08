Güvenlik zafiyeti var

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu Ziya Öztürkler başkanlığında dün saat 11.45’te denetim görevini yerine getirmek üzere toplandı.

Yasama yılının ilk denetim görevini yapan Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu'nda milletvekilleri güncel konuşmalar yaparak çeşitli konuları gündeme taşıdı.

İlk sözü alan Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Lefkoşa Milletvekili Sıla Usar İncirli “Önce Güvenlik” konulu güncel konuşma yaptı.

İncirli, ülkede bir güvenlik krizi yaşandığını savunarak, bunun öneminin ve varlığının kabul edilmesi gerektiğini kaydetti. Gazetelerde suç haberlerindeki artışa dikkat çeken İncirli, devletin bunu çözebilecek adımlar atması gerekliliğine vurgu yaptı.

Cezaevlerinde yatan suçluların yüzde 80’inin vatandaş olmadığına işaret eden İncirli, “Suçu ithal eden bir ülke olduk. Bu ithali durduramıyoruz.” diye konuştu. İncirli, ilgili önlemler alınırken temel insan haklarına da hassasiyet gösterilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Güvenliğin bir ülkenin en temel ihtiyacı olduğunu, ülkede bu alanda zafiyet yaşandığını ifade eden İncirli, halkın yaşandığı tedirginliğe dikkat çekti.

“Suçlardaki artışın en büyük sebebi nüfus yoğunluğu”

Milletvekili İncirli, suçlardaki artışın en büyük sebeplerinden birinin nüfus yoğunluğu olduğunu kaydetti; bu noktada nüfus sayımının ve nüfus politikasının önemine dikkat çekti.

İkinci sebebin ise ekonomik kriz olduğunu, gelir dağılımındaki artan adaletsizliğin kişileri suça yönlendirdiğini kaydeden İncirli, “Ekonomik krizi yönetemediğimiz sürece güvenlik krizini de yönetemeyeceğiz.” diye konuştu.

Oğuz: Çalışmalarımız var

İçişleri Bakanı Dursun Oğuz da, konuyla ilgili söz alarak, özellikle modern altyapı ve cihazlara ilişkin eldeki imkanların kullanıldığını belirtti.

Oğuz, son zamanlarda topluma infial yaratan olaylar olduğuna işaret ederek, hükümetin bu konularda sürekli görüşme halinde olduğunu belirtti. Oğuz, Polis Teşkilatı şemsiyesinde de suçun önlenmesine yönelik çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Kürşat: Doğaya karşı birçok suç işleniyor

CTP İskele Milletvekili Fide Kürşat ise, konuşmasında, hükümetin izlediği politikası sonucu ülke ormanlarının yok ediliyor olduğunu savundu.

Son dönemlerde doğaya karşı birçok suç işlendiğini kaydeden Kürşat, Yeşilköy’de Erenköy Dipkarpaz Belediyesi’nin hiçbir izin almadan ormanlık bir alanı mezarlık yeri olarak kullanmak için talan ettiğini ileri sürdü.

Kürşat, söz konusu ormanlık bölgede çam ağaçları ve endemik bitkiler olduğuna dikkat çekerek, bu konuya kasım ayından beri bölge halkının tepki gösterdiğini, yasal dosya hazırlandığını kaydetti. Bölgede mezarlık için başka uygun yerler olduğunu belirten Kürşat, konu hakkında açıklama talep ederek, alternatif bir arazi gösterilip gösterilmeyeceğini sordu.

Çam kese böceğiyle ilgili mücadele için eleştirilerde de bulunan Milletvekili Kürşat, uzmanların tüm uyarılarına rağmen havadan biyolojik ilaçlama yapılmadığını, bu böceklerin tahrip ettiği ağaçları ülke şartlarında yeniden yeşertmenin mümkün olmadığını savundu.

Kürşat “Doğamızı korumak için hangi somut adımları atıyorsunuz? Politikalarınız nedir?” diye sordu.

Şahiner’in gündeminde narenciye vardı

CTP Lefke Milletvekili Salahi Şahiner de konuşmasında, narenciyede yaşanan sıkıntılara dikkat çekti.

Şahiner, geçen yılın narenciye üreticileri için çok zor bir yıl olduğunu savunarak, ihracata ilişkin sınırlandırmalar nedeniyle ürünün dalda kaldığını, zarar edildiğini ve verim kaybı yaşandığını kaydetti.

Narenciye ihracatında bu yıl da sorun yaşanacağını, gidişatın bu yönde olduğuna dikkat çeken Şahiner, narenciye işletmeleri ve ihracatçılarına bir takım prosedürlerin zorunlu kılındığını belirtti.

Şahiner, “Bu prosedürlerle gidilecekse hiçbir sorun çözülmemiştir. Bu ürün ihracata muhtaçtır. Ülkede tüketilmesi mümkün değildir.” dedi. Narenciyenin çok hızlı bir şekilde hasat edilmesi gerektiğini ancak prosedürlerinin bunu engellediğini belirten Şahiner, söz konusu prosedürlerin yumuşatılması için siyasi bir adım atılması gerektiğini söyledi.

Besim’den Sağlık Bakanına sorular

Cumhuriyetçi Türk Partisi Milletvekili Filiz Besim, “Sağlık Bakanlığı’nın Yapması Gereken Denetimler ve Aşı Politikası” konulu güncel konuşmasında, bakanın toplantısı olduğu için sabah geri çektiği konuşmasını bakan gelince yapmak istediğini ancak Bakanın Meclis’ten ayrıldığına işaret etti.

Sağlık Bakanlığı’nın en önemli görevlerinden birisinin halk sağlığını korumak olduğunu belirten Besim, koruyucu sağlık hizmetlerini önceleyen bir yapı oluşturmak gerektiğini söyledi.

Sağlık Bakanlığı’nın web sitesinde yer alan denetimlere baktığını ifade eden Besim, içilen sularla ilgili denetimlerin Mayıs 2024’te yapıldığını kaydetti. Mayıs 2024'ten sonra analizlerle ilgili herhangi bir sonuca rastlamadığını belirten Besim, suların, mikroplarla bulaş durumuyla ilgili denetimlerin de 2024’te yapıldığını kaydetti.

Su istasyonlarının denetimleriyle ilgili Sağlık Bakanlığı’na sorular soran Filiz Besim, su istasyonlarının bir ekip halinde çalışması gerektiğini ifade etti. Ekmek denetimlerine de değinen Besim, bakanlık web sitesine göre bu denetimlerin en son 2022 yılına ait olduğunu söyledi. Besim, “Sağlık Bakanlığı bu görevini neden yapmıyor?” diye sordu.

Okullardaki içme suyu analizlerinin ise Kasım ayı içerisinde yapıldığını kaydeden Besim, birçok okulun depo sularında kirlilik olduğunu belirtti. Besim, bu konuyla ilgili ne yapıldığının açıklanmasını istedi.

Son beş yılda sigara denetimlerinin neredeyse hiç yapılmadığını dile getiren Besim, “Maalesef insanlar sigaralarını özgürce içebiliyorlar” dedi. Besim, tüm uyarılarına rağmen kapalı alanlarda denetim yapılmadığı eleştirisinde bulundu.

Çavuşoğlu: 160 okula su arıtma sistemleri kuruldu

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu ise Besim’i yanıtladığı konuşmasında, Sağlık Bakanının hastanedeki işlerinden dolayı toplantıya gelemediğini söyledi.

Su depoları temizlenmeden okulların açılmadığını dile getiren Çavuşoğlu, “Çocuklar Susuz Kalmasın” projesiyle 160 okula su arıtma sistemleri kurulduğunu açıkladı. Çavuşoğlu, devletin bakanlık aracılığıyla tüm çocuklara güvenli suyu sunduğunu ve periyodik bakımlarının da yapıldığını belirtti.

Aşılarla ilgili Sağlık Bakanlığının başlattığı programlı aşı prosedürünün devam ettiğini kaydeden Çavuşoğlu, “Aşılar konusunda bir eksiklik yoktur” dedi.

Çavuşoğlu, Besim’in yerinden söz alıp, sorduğu soruyu yanıtında, Eylül ayında okullar açılmadan tüm depoların temizlendiğini yineleyerek, Kasım ayında herhangi bir sıkıntı olmuşsa buna müdahale edileceğini belirtti.

Güncel konuşmaların ardından toplantı tamamlandı. Gelecek birleşim 13 Ocak Pazartesi günü saat 10.00’da yapılacak.

