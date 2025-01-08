Savaş riski var

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hükümeti tarafından kurulan ve (E) Tuğgeneral Jacob Nagel'in başkanlık ettiği Nagel Komisyonu, "Türkiye'nin Osmanlı dönemi etkisini yeniden canlandırma hedeflerinin İsrail ile gerilimi artırabileceğini" öne sürerek, "Bu durumun bir çatışmaya dönüşebileceğini" savundu.

Raporda, Suriye'deki grupların Türkiye ile iş birliği yapma riski olduğu ve bu durumun, 'İsrail'in güvenliği için yeni ve güçlü bir tehdit oluşturabileceği' ifade edildi.

“Suriye'den gelen tehdit, İran tehdidinden bile daha tehlikeli bir hale gelebilir,” ifadelerine yer verilen raporda, "Türkiye destekli güçlerin vekil savaşçı olarak hareket edebileceği ve bölgesel istikrarsızlığı körükleyebileceği" öne sürüldü.

Nagel Komisyonu, Pazartesi günü Başbakan Benjamin Netanyahu, Savunma Bakanı İsrail Katz ve Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'e tavsiyelerini sundu.

Komite, İsrail Savunma Kuvvetleri'nin (IDF) Türkiye ve diğer bölgesel tehditlerle başa çıkacak şekilde donatılmasını sağlamak için savunma bütçesinin önümüzdeki beş yıl boyunca yıllık 15 milyar şekel artırılmasını önerdi.

Netanyahu, rapor hakkında yaptığı açıklamada, “Ortadoğu’da temel değişimler yaşanıyor. Uzun süredir en büyük tehdit İran’dı, ancak sahaya yeni güçler giriyor ve beklenmedik durumlara karşı hazırlıklı olmalıyız. Bu rapor, İsrail’in geleceğini güvence altına almak için bize bir yol haritası sunuyor,” dedi.