Turist sayısı arttı

Başbakan Yardımcılığı Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanlığı, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) ve Kıbrıs Türk Turizm ve Seyahat Acenteleri Birliği (KITSAB) iş birliğinde Diyarbakır’da gerçekleşen acenteler toplantısı dün tamamlandı.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, Kıbrıs Türk mutfağına özgü yemek ve tatlıların da yapıldığı etkinliğe Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu da katılarak ülke turizmi hakkında konuştu.

Ataoğlu, Türkiye ile turizm alanındaki stratejik iş birliklerinin artarak devam edeceğini, karşılıklı tanıtım faaliyetleri ve yeni pazar açılımlarıyla ülke turizminin daha güçlü bir ivme kazanacağını ekledi.

Ataoğlu, yapılan çalışmalar sayesinde Türkiye’den gelen turist sayısında büyük oranda artış yaşandığını söyledi.

Tatil planlamasında KKTC’nin daha fazla tercih edilmesi çağrısında bulunan Ataoğlu, herkesi Kuzey Kıbrıs’ı görmeye davet etti.

Kıbrıs’a özgü yemekler tadıldı

Organizasyonda Diyarbakır Vali Yardımcısı İlyas Öztürk, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Kaya, KITSAB Yönetim Kurulu Başkanı Oğuz Akançay, TÜRSAB Başkan Yardımcısı Davut Günaydın da birer konuşma gerçekleştirdi ve ardından karşılıklı hediye takdimi yapıldı.

Etkinlikte bakanlık adına Turizm Tanıtma ve Pazarlama Dairesi Şube Amiri Mustafa Köprülü bir sunun gerçekleştirerek, Kuzey Kıbrıs turizmini anlattı. Ardından Turizm tanıtım filmi gösterilerek etkinliğin ilk kısmı tamamlandı.

Etkinliğin ikinci kısmında Kıbrıs’a özgü yemekler tadılarak, KKTC’den giden acenteler ile Diyarbakır bölgesinden acenteler bir araya gelerek görüşme gerçekleştirdi.

