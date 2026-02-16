Hüseyin ÇİÇEK

İskele’de, Long Beach çemberinde düzenlenen Simsar Operasyonu’nda 67 gram uyuşturucu madde ile 3 canlı mermi ele geçirildi, bir kişi tutuklandı. Tasarrufunda 45 gram hintkeneviri ve 8 gram kokain bulunan H.T.’nin evinde ise 10 gram hintkeneviri, 4 gram kokain, 2 adet extacy türü uyuşturuculu hap ve 3 adet mermi ele geçirildi. Tutuklanan zanlı dün tutukluluk talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Onur Şeker; 14 Şubat, saat 14.40’ta, Cürümleri Önleme Şubesi ekipleri tarafından, şüpheli görülen bir aracın durdurulduğunu ve şoförünün zanlı H.T. olduğunun tespit edildiğini belirtti. Zanlı huzurunda araçta yapılan aramada, 45 gram hintkeneviri ve 8 gram kokain bulunduğunu açıklayan polis, zanlının bel çantasında da, 15 bin 575 TL, 2 bin 365 Euro ve 60 Sterlin paraya da el konduğunu aktardı.

Zanlının evinde de bir arama gerçekleştirildiğini belirten polis, 10 gram hintkeneviri, 4 gram kokain ve 2 adet MDMA türü uyuşturuculu hapın yanı sıra, 3 adet 9 mm çapında canlı mermi de ele geçirildiğini açıkladı. Soruşturmanın yeni başladığını bildiren polis, mahkemeden süre talep etti. Mahkeme, zanlının 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.