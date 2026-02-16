Limana gidemedi

Gazimağusa Limanı’na giden portakal yüklü TIR, seyir halindeyken alev aldı. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında yaralanan olmazken, TIR’da maddi hasar oluştu, ürünler heba oldu.

Polis açıklamasına göre; saat 16.00 sıralarında Lefkoşa-Gazimağusa anayolunda seyir halinde bulunan TIR’da yangın çıktı. Dorsedeki lastiklerden birinin sürtünme ve ısınmaya bağlı olarak alev almasıyla başlayan yangın kısa sürede dorsenin arka kısmına yayıldı.

Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı ve söndürdü.

Yangın sonucu TIR’ın dorsesi ile birden fazla lastiği yanarak zarar gördü. Dorsede yüklü bulunan portakalların bir kısmı da çıkan yangın nedeniyle hasar gördü.

Olay sırasında yaralanan olmadığı öğrenilirken, polis olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

foto>tır

