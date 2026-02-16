Ömer KADİROĞLU

Siyasetin gündeminde ilk sırayı erken seçim tartışmaları alırken, vatandaşlar “bizim önceliğimiz pahalılıktır” diyor. Ramazana sayılı günler kala birçok tüketim maddesinin fiyatlarında meydana gelen artışlara tepki gösteren vatandaşlar, asgari ücrete gelen artışın üzerinde bir pahalılığın oluştuğuna dikkat çekiyor.

Özellikle et, süt ve süt ürünlerine gelen artışlar nedeniyle sağlıklı beslenememekten yakınan vatandaşlar, bazı marketlerde kıymanın bin 200 liraya kadar yükseldiğini belirterek, yetkilileri bu konuda önlem alamamaktan dolayı eleştiriyor. Vatandaşlar, bu yıl Ramazan sofrasında etli yemeklerin olmayacağını söylüyor.

Ne dediler?..

Turan Kemaloğulları

“Pahalılık aldı başını gidiyor ve yetkililer marketleri gezip fiyatları gözlemlemiyor. Et fiyatları da çok yükseldi, tüketemez duruma geldik. Kıymanın kilosu bin 200 liraya çıktı. Bir düzen gelsin, bir sistem gelsin artık.”

İsmail Şener

“Biz geçim derdindeyiz, siyasiler seçim. Erken bir seçim şu an için gereksizdir. Zamanı geldiği zaman yapılması daha doğru olacaktır. Önemli olan halkın sorunlarıdır. Halk pahalılık ve ekonomik zorluklar altında eziliyor. Halkın sorununu çözecek adımlar atılmalıdır.”

Koray Davulcuoğlu

“Seçimlere hiç karışmıyorum ister erken olsun ister zamanında olsun beni hiç ilgilendirmiyor. Memlekette battı, enflasyon fırladı, hayat giderek çekilmez oldu. Bu nedenle siyasiler beni ilgilendirmiyor.”

Şifa Çömert

“Ülkenin neresinden tutsak elimizde kalıyor. Bu kadar pahalılıkta ekonomiden başka bir şey düşünemez olduk. İnsanlar Ramazan sofrasına nasıl et koyacak?. Kıymanın kilosu bin lirayı aştı, kuzu alınmaz oldu.”

Ramadan Özdoğaç

“Hayat pahalılığının ne olduğunu bilmeyen siyasilerin derdi seçim olabilir ama halkın en büyük sorunu ekonomidir. Biz, yapılan zamları konuşurken, onların derdi başka. Çıksınlar gitsinler başka ülkeleri incelesinler, nasıl yönetildiğine baksınlar.”

Eşref Akil

“Geçinemiyoruz. Maaşı alıyoruz ve ayın 15’inde ellerimiz havada teslim oluyoruz. Bu işe artık bir çözüm bulsunlar çünkü et de ellerinde bıçak da. Seçim meselesini sonraya bıraksınlar.”

Sevim Ulukan

“Ülkede hiç bir şey yolunda gitmiyor. Başta pahalılık en büyük sorun oldu. Bu nedenle değişim için erken seçim şarttır.”

Münüse Büyükhüseyin

“Maaşlara artış yapıldığı anda her şeyde fiyat artışı yaşandı. Akaryakıt, et, tavuk, süt ve et ürünleri ayrıca bakliyatlar da ciddi bir artış vardır. İhtiyaçlarımızı alırken artık az az alıyoruz. Fiyatlarla ilgili yetkililerden beklentimiz piyasada denetim yapmalarıdır. Her markette farklı fiyat var ve ucuz neredeyse oraya koşuyoruz.”

Kıvanç Giritli

“Maaşlara artış yapıldı ancak elimize henüz geçmeden piyasada ciddi bir artış vardır. Maaşlar konuşulmaya başladığı anda fiyatlar yükselmeye başlıyor. Piyasadaki ürünleri cımbızla seçerek en çok tüketilen ürünlere büyük artışlar yapılıyor. Yetkililerden beklentimiz erken seçim tartışmalarını bırakıp, bu fiyatlarla ilgili çalışmalar yapmalarıdır.”

Sadık Üstüner

“Piyasada inanılmaz bir artış yaşandı. Yetkililerden de artık bir beklentimiz kalmadı.”

Nihat Taşel

“Hayat pahalılıktan dolayı çekilmez oldu, yetkililerden beklentimiz de kalmadı. Seçim olup olmaması da pek önemli değildir.”

Düriye Kaymaklılı

“Piyasada hemen hemen tüm ürünlerde bir artış vardır. İhtiyaçlarımızı alıyoruz ama tam değil eksik olarak alıyoruz. Beklentimiz seçim değil, maaşları artırmamaları ve piyasayı ucuzlatmalarıdır.”

Sevinç Akyön

“Bir kısır döngü içerisinde gidiyoruz. Kendime ait bir işletmem var ve işe başladığım günlerle bugüne baktığımda ayakta durmakta zorlanıyoruz.”

Aysın Yılmaz

“Maaşlara artış yapıldı ancak asgari ücret arttığı anda et ve devlet harçlarında ciddi bir artış yaşandı. Piyasadaki fiyatlarla ilgili yetkililerden beklentimiz denetim yapmaları ve fiyatları kontrol altında tutmalarıdır.”

Durmuş Büyükhüseyin

“Elektrik, et, temel tüketim maddeleri hepsinin fiyatları arttı. İhtiyaçlarımızı alıyoruz ancak eskisi gibi bol bol alamıyoruz. Meyve sebze de alamıyoruz. Piyasadaki fiyatlarla ilgili yetkililerden beklentimiz denetim yapmaları ve haksız kazancı engellemeleridir.”

Akın Mısırlı

“İnsanlar hala geçim sıkıntısı yaşıyor çünkü asgari ücrete yılda iki kez artış yapılıyor ancak piyasaya yılda 4 kereden fazla artış geliyor. Bu noktada hiçbir beklentimiz yoktur, çünkü yetkililere güvenimiz kalmamıştır.”

Ali Özsansu

“Asgari ücret artıyor ancak insanlar hala geçim sıkıntısı yaşıyor. Bunun nedeni marketleri kontrol etmemeleridir. Asgari ücrete zam yapılır yapılmaz marketlerde etiket değişiyor ve maaş artışlarının bir anlamı kalmıyor. Bu noktada beklentimiz piyasanın kontrol altına alınmasıdır.”

Mustafa Kofalı

“İnsanlar hala geçim sıkıntısı yaşıyor çünkü piyasada her şey dövize bağlı ve döviz yükseldikçe piyasada fiyatlar da artıyor. Bu noktada yetkililerden beklentimiz hemen istifa etmeleri ve bu düzeni tekrar düzgün bir düzen haline getirmeleridir.”

Hüseyin Toprak

“Hemen her gün fiyatlar yükseliyor. Yetkililerden beklentimiz denetimdir. Denetimi etkili bir şekilde yapar piyasayı ucuzlatırlarsa halk rahat nefes alacaktır.”

İbrahim Palmer

“Asgari ücret artıyor ancak insanlar hala geçim sıkıntısı yaşıyor. Yetkililerden beklentimiz diğer tüm tartışmaları bir kenara bırakıp, pahalılığı önleyecek çalışmalar yapmalarıdır.”

Mehmet Irmakoğlu

“Asgari ücret artıyor ancak insanlar hala geçim sıkıntısı yaşıyor. Yetkililerden beklentimiz piyasayı denetlemeleri ve haksız kazancın önüne geçmeleridir.”

Hüseyin Avcı

“Ekonomi akılla yönetilir popülist politikalarla değil. Benim artık yetkililerden bir beklentim kalmamıştır hiçbirine de güvenim yoktur.”

Necat Bozkuş

“Asgari ücret artsa da insanlar geçim sıkıntısı yaşıyor çünkü asgari ücret artarken piyasada fiyatlar da yükseliyor. Beklentimiz yetkililerin piyasayı kontrol altına almalarıdır.”