Keyifli anlar yaşandı

Gönyeli’de bulunan Mucize Tema Park’ta hafta sonu düzenlenen GABFEST KIDS etkinlikleri, yarıyıl tatilinin son günlerinde yoğun katılımla gerçekleştirildi. Gün boyunca süren organizasyonda oyun alanları, atölye çalışmaları, maskot gösterileri ve mini disko etkinlikleri çocuklardan büyük ilgi gördü. Mini disko saatinde düzenlenen Kar ve Köpük Şov ise alanda renkli görüntüler oluşturdu.

Etkinlik alanında kurulan yeme içme stantları ve festival lezzetleri de ailelerin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Çocuklar çeşitli oyun ve aktivitelerle eğlenirken, aileler de etkinlik alanında keyifli vakit geçirdi. Yarıyıl tatilinin son gününe denk gelen organizasyon, yüzlerce çocuğun katılımıyla adeta şenlik havasında tamamlandı.

Etkinliğe ilişkin açıklama yapan Gönyeli-Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu, yarıyıl tatili boyunca alanı dolduran çocukların ve ailelerin oluşturduğu coşkunun kentte unutulmaz anlara sahne olduğunu belirtti. Çocukların gözlerindeki ışıltının yapılan çalışmaların ne kadar anlamlı olduğunu gösterdiğini ifade eden Amcaoğlu, Gönyeli–Alayköy’de çocuk odaklı sosyal projeleri sürdürmeye devam edeceklerini kaydetti. Amcaoğlu ayrıca organizasyonun kurulmasında ve güvenli şekilde sürdürülmesinde emeği geçen belediye ekiplerine, katkı koyan paydaşlara, organizatör Radyo Juke’a ve etkinlik süresince destek veren Polis Teşkilatı’na teşekkür etti.

