‘İstikrar sürüyor yüzler gülüyor’

Başbakan Ünal Üstel, 20 yıldır biriken sorunları ve yarım kalan projeleri tek tek çözerek ilerlediklerini belirtti. Siyasi istikrarın projelerin tamamlanmasında etkili olduğunu belirten Üstel, dün

İskele bölgesinde yer alan Zehra Çırakoğlu Civisil Stadı ile Şehit Eren Bülbül Stadı’nda incelemelerde bulundu.

Üstel, yalnızca İskele’de değil, adanın her köşesinde spor yatırının devam ettiğini belirterek “İstikrar sürüyor, sporun da yüzü gülüyor” dedi.

Üstel ziyarette yaptığı açıklamada, 20 yıldır biriken sorunları ve yarım kalan projeleri tek tek çözerek ilerlediklerini belirtti.

Üstel, “Civisil Stadı’nı adeta baştan yarattık. Altyapısıyla, zeminiyle, donanımıyla yepyeni bir spor sahasını gençliğimize ve sporseverlere kazandırdık. Şehit Eren Bülbül Stadı çağın ihtiyaçlarına uygun hale geldi” dedi.

Modern ve güvenli

Yapılan yatırımlarla İskele’de 20 yıllık saha sorununun çözüldüğünü söyleyen Üstel, gençlerin modern ve güvenli spor alanlarında faaliyet göstermesinin kendileri için bir sorumluluk olduğunu kaydetti.

Başbakan Üstel, son dört yıllık süre içerisinde spor yatırımlarının yanında gençlere yönelik çok sayıda projeyi de hayata geçirdiklerini belirtti.

Üstel, “Gençlerimizin ev sahibi olabilmesi, iş sahibi olabilmesi, yatırım yapabilecek arsalara erişebilmesi, kendi evlerini yapabilmesi ya da satın alabilmesi veya iş kurmaları adına tarihi kredi paketlerini de devreye koyduk” dedi.

Eğitimde tarihin en büyük seferberliğini başlattık

Gençlere yalnızca söz vermediklerini, imkan sunduklarını, kapı ve yol açtıklarını kaydeden Üstel, eğitimde de tarihin en büyük seferberliğini başlattıklarını belirtti.

Üstel, “Okullar yapmaya devam ediyoruz. Cumhuriyet tarihinin en büyük okul yenileme ve güçlendirme projeleri yine bu dönemde başlatıldı ve devam ediyor” dedi.

Başbakan Üstel, şöyle devam etti:

“Çocuklarımızın ve gençlerimizin güvenli okullarda eğitim alması için ne gerekiyorsa yapıyoruz. Yarım bırakmadan ilerliyoruz. Çünkü siyasi istikrar var. İstikrar sürüyor, yatırımlar tamamlanıyor. Spor yatırımlarında da tarihi bir dönüşüm yaşıyoruz. Göreve geldiğimizde yaklaşık 30 milyon TL civarında olan spor bütçesini bu yıl bir milyar TL’nin üzerine çıkarıyoruz. Bizim hükümet dönemimizde ülkemiz tesisleşmede en güçlü dönemini yaşıyor. Yeni sahalar, yeni kapalı salonlar, modern altyapılar birer birer hayata geçiyor.”

Lefkoşa’ya yeni bir spor salonu

Başbakan Ünal Üstel, Lefkoşa’ya yeni bir spor salonu ve modern bir stadyum projesi başlatacaklarını söyledi.

“Biz hiçbir sorunu halı altına süpürmüyoruz. Yarım kalanı yarım bırakmıyoruz. Başladığımızı da bitiriyoruz. Mazeret değil çare üretiyoruz. Kaynak buluyoruz, kaynak yaratıyoruz” diyen Üstel, bazen kendi imkanlarıyla, bazen de Türkiye Cumhuriyeti ile imzaladıkları mali iş birliği protokoller sayesinde yeni projeleri hayata geçirdiklerini söyledi.

Üstel, yatırımlarına büyük destek veren Türkiye Cumhuriyeti, TC Lefkoşa Büyükelçiliği ve KEİ Ofisi’ne teşekkür etti.

Başbakan Üstel, “Amacımız nettir: Gençlerimizin daha güçlü, daha donanımlı, daha umutlu bir geleceğe taşımak. İstikrarla yola devam ediyoruz. İstikrar sürüyor, sporun yüzü gülüyor. İstikrar sürüyor, yatırımlar tamamlanıyor. Bu vesileyle, Zehra Çırakoğlu Civisil Stadı’nın ve Şehit Eren Bülbül Stadı’nın İskele’ye ve tüm Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne hayırlı olmasını diliyorum. Gençlerimizin yanında olmaya, onların geleceğine yatırım yapmaya kararlılıkla devam edeceğiz” dedi.

