Ürküten tırmanış

Suna ERDEN

Kuzey Kıbrıs’ta uyuşturucu trafiğinin her geçen gün artmakta olduğu görülüyor. Polisin ihbar sonucunda ele geçirdiği uyuşturucu miktarı dahi, vatandaşları ürkütüyor. Elde edilen istatistiki bilgilere göre; 1 Ocak 2018 yılından 5 Mayıs 2021’e kadar uyuşturucu suçlarından bin 453 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.

Bu bin 453 kişiden 464’ü 2018, 394’ü 2019, 444’ü 2020 ve 151’i 2021 yılının ilk 5 ayında yakalandı.

Yine 2018-2021 yılı Mayıs ayına kadar olan süreyi kapsayan sürede toplam 161 kilo 724 gram çeşitli türlerde uyuşturucu, 8 bin 162 adet hap, 3 bin 726 kök kenevir bitkisi ve 12 adet LSD pul ele geçirildi.

Polis Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan istatistiki verilere göre; son 40 ayda yakalanan kişilerin uyruklarına bakıldığında ilk sırada KKTC, ikinci sırada ise çoğunlukla TC uyruklular yer aldı.

Bin 453 kişi hüküm giydi

Polis tarafından hazırlanan istatistiki verilere göre; 2018 yılı Ocak ayından 2021 yılı Mayıs ayına kadar bin 453 kişi uyuşturucu suçlarından yakalandı ve hakkında işlem yapıldı.

Polis kayıtlarında 2021 yılı öncesi hakkında işlem yapılan sanıkların suç türlerini belirleyen veriler bulunmazken, 2021’de yakalanan 151 kişinin suç dağılımına bakıldığında; 71’i tasarruf, 69’u satış, 8’i ithal, 2’si ziraat ve biri de imalat suçlarını işledi.

İlk sırada KKTC var

Hakkında yasal işlem yapılan bin 453 kişinin uyruklarına bakıldığında ise KKTC vatandaşlarının listede ilk sırada yer aldığı görüldü. Son 40 ayda hakkında işlem yapılan bin 453 kişiden 538’i KKTC uyruklulardan oluştu.

40 ayı kapsayan dönemde suç işleyenlerin uyrukları ve yıllara göre dağılımı şöyle:

2018 yılı

162’si KKTC, 140’ı TC, 41’i Nijerya, 24’ü TC-KKTC, 13’ü Suriye, 9’u Libya, 9’ü Ürdün, 7’si Mısır, 7’si İran, 6’sı Pakistan, 5’i Sudan, 4’ü İngiltere, 4’ü Güney Kıbrıs, 3’ü Türkmenistan, 3’ü Kanada, 3’ü İsrail, 3’ü Kongo, 3’ü Rusya, 2’si Nepal, 2’si Zimbabwe, 2’si Romanya,

Kenya, Namibian, Güney Afrika, Tanzanya, Yunanistan, Brezilya, Suudi Arabistan, Filistin, Letonya, Irak, Polonya ve Lübnan’ı kapsayan 12 ülke vatandaşlarından ise birer kişi yakalandı.

2019 yılı

155’i KKTC, 91’i TC, 38’i Nijerya, 25’i TC-KKTC, 17’si Ürdün, 13’ü İran, 7’si Filistin, 6’sı Mısır, 6’sı Suriye, 5’i Güney Kıbrıs, 4’ü İsrail, 2’si Sudan, 2’si Pakistan, 2’si Zimbabwe, 2’si Hindistan, 2’si Rusya, 2’si İngiliz, Endonezya, Ukrayna, Özbekistan, Kazakistan, Suudi Arabistan, Cezayir ve Fas’tan oluşan 7 ülkeden de birer kişi yakalandı.

2020 yılı

163’ü KKTC, 61’i TC-KKTC, 60’ı TC, 53’ü Nijerya, 16’sı Kamerun, 15’i Ürdün, 11’i Sudan, 10’u Suriye, 7’si Libya, 5’i Mısır, 5’i Güney Kıbrıs, 4’ü Zimbabwe, 4’ü Pakistan, 3’ü İran, 3’ü Türkmenistan, 2’si Hindistan, 2’si Kırgızistan, 2’si Kenya, 2’si Yemen, 2’si Lübnan, Swazıland, Çad, Tunus, İngiliz, Irak, Rusya, Suudi Arabistan, Ukrayna, Filistin, Cezayir, Fransa, Fas, Yunanistan ve Moldovya’dan oluşan 14 ülkeden de yine birer kişi yakalandı.

2021 yılı ilk 5 ay

58’i KKTC, 30’u Nijerya, 18’i TC-KKTC, 16’sı TC, 5’i Zimbabwe, 5’i Kamerun, 4’ü Ürdün, 3’ü Suriye, 3’ü İngiliz, 2’si Libya, İsrail, Sierra Lone, Mısır, Pakistan, İran, Güney Kıbrıs ve Filistin’den oluşan 7 ülkeden de birer kişi yakalandı.

En çok Hintkeneviri

Yine 2018-2021 yılı Mayıs ayına kadar olan süreyi kapsayan son 40 ayda toplam 161 kilo 724 gram çeşitli türlerde uyuşturucu, 8 bin 162 adet hap, 3 bin 726 kök kenevir bitkisi ve 12 adet LSD pul ele geçirildi. Ele geçirilen 161 kilo 724 gram uyuşturucunun 145 kilo 106 gram 102 miligramı Hintkeneviri olurken, Sentetik Cannibonid 9 kilo, 649 gram 355 miligramla ikinci sırada yer aldı.

2018-2021 yıllarını kapsayan sürede ele geçirilen uyuşturucu türleri ve miktarları şöyle;

Hintkeneviri: 145 kilo 106 gram 102 miligram

Sentetik Cannibonid: 9 kilo, 649 gram 355 miligram

Kokain: 2 kilo 584 gram 37 miligram

Eroin: 1 kilo 998 gram 676 miligram

Methamphetamine: 1 kilo 186 gram 17 miligram

MDMA: 536 gram 829 miligram

Amphettamine: 23 gram 303 miligram

Uyuşturucu içeren hap: 8 bin 162 adet

Ekili Hintkeneviri bitkisi: 3 bin 756 kök

LSD Pul: 12 adet.

Güncelleme Tarihi: 26 Temmuz 2021, 06:11