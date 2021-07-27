Yeni kararlar açıklandı

Sağlık Bakanlığı, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin aldığı yeni kararları açıkladı. Güncellenen kararlara göre, gece kulüpleri, bar-clublar ve casinolara aşısız müşteri kabul edilmeyecek. Ayrıca 10 Ağustos'tan itibaren kapalı otel turizm uygulaması da iptal edilecek.

Nişan, nikah, düğün, sünnet töreni gibi etkinlikler kapalı alanda yapılamayacak; gelin, damat ve birinci derece yakınları düğünden önceki son 72 saat içinde PCR testi yapmak zorunda olacak.

Hem kapalı hem de açık mekanlarda maske ve bir buçuk metre mesafe kuralı devam edecek.

Üst Komite kararlarına göre, ülke renkleri güncellendi ve 2 Ağustos’tan itibaren bu renk kodları uygulanacak.

Kriterlere göre işlem yapılacak

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi kararlarına göre 10 Ağustos’tan itibaren charter seferlerle el bilekliği takılarak kapalı otel turizm uygulaması iptal edildi. Chater seferlerle gelecek kişiler ülke kategorilerinde belirtilen kriterlere göre işlem görecek.

Bu seferler ile ülkeye gelecek kişiler tarifeli seferler de olduğu gibi “Güvende Kal Uygulaması”nı indirmeleri koşulu ile el bilekliği ile geldikleri ülkeye göre karantina sürelerini belirtilen ikamet adreslerinde evde geçirebilecekler.

İkamet adresi gösteremeyen kişiler ise belirlenen merkezi karantina otellerinde karantina sürelerini tamamlayacak.

Otelde konaklama ve/veya otel aktivitelerinden faydalanmak amacı ile giriş yapacak kişilerin aşısız olması halinde son 72 saat içerisinde antijen veya PCR testi istenmesi zorunlu olacak. Otel restoranlarında masalar arası 2m olacak şekilde ve masaya servis yapılacak şekilde hizmet verilmesi, açık büfe verilme zorunluluğu olduğu zamanlarda yiyecek, içecek (çay ve kahve makinesi, sebil dahil) servisi görevliler tarafından sağlanması ve servislerin gerçekleşmesi esnasında ise tek kullanımlık plastik malzemeler kullanılması uygun görüldü. Otel/casino çalışanları maske takacak ve her 7 günde bir PCR testlerini yineleyecek. Yerel turizm yapacak oteller (plaj, düğün-nişan organizasyonları vb. etkinlikler dahil) charter seferler ile kapalı otel turizmi yapamayacak ve karantina oteli olarak kullanılamayacak.

Casinolara girişlerde aşı zorunluluğu

2 Ağustos’tan itibaren casinoya giriş yapacak kişilerin aşılı olması şartı getirildi. Aşısız müşteriler kabul edilmeyecek. (Kapalı otel turizmine 10 Ağustos’a kadar devam edecek otellerde bu kural 11 ağustostan itibaren geçerli olacak). Salonda bulundukları süre zarfında maske takılacak ve sosyal mesafe kuralları gözetilecek.

Deniz gezi teknelerinin, kapasitelerinin yarı kapasitesi kadar yolcu olacak şekilde hizmet vermeye devam edecek. Tur teknesinde görev yapan personel 7 günde bir antijen testlerini yineleyecek. Ayrıca hazırlanacak taahhüt formları imzalatılacak ve belirtilen kurallara uyulmadığı tespit edilen kişiler hakkında yasal işlem başlatılacak. Marinalar açık olacak.

6 yaş üzeri öğrenciler

Alınan bir başka karar uyarınca bar ve clubların kapalı alanları kullanılmayacak. Bistro arası 2 metre olacak şekilde yerleştirilmesi gerekiyor. Açık alanlarının her 2 m2’ye bir kişi düşecek şekilde sayının belirlenerek, alana aynı anda belirlenen sayı kadar kişi kabul edilecek. Bu sektörlerin açık alanlarına kabul edilecek müşterilerin aşılı olması gerekiyor. 30 Temmuz’dan itibaren aşısız müşteriler kabul edilmeyecek. Bu sektörlerde görev alan kişilerin maske takması ve her 7 günde bir PCR testlerini yinelemeleri zorunlu.

Bu kurallara uymayanlar hakkında cezai işlem yapılacak. Ayrıca bu sektörlere taahhütname imzalatılacak.

Kararlara göre gece kulüplerinde görev alacak kişiler ülkeye girişte geldikleri ülke kriterlerine göre değerlendirilecek.

Sanatla ilgili kararlar

Profesyonel sanatçıların tiyatro/konser/sergi çalışmalarını/provalarını hijyen kuralına uygun olarak yapmaları uygun görülmüştür. Gösteriler, salonların azami üçte biri dolu olacak şekilde yapılacaktır. Kabul edilen kişilerin aşısız olması halinde son 72 saat içerisinde antijen veya PCR testi istenmesi zorunlu olacaktır. Bu sektörlerde görev alan kişilerin maske takması zorunludur. Solanda sosyal mesafe, maske kuralına uyulacaktır. Salonda görev alacak herkesin son 72 saat içinde yapılmış negatif PCR testlerinin olması gerekmektedir. Belirtilen kurallara uymak zorunlu olup uyulmadığı tespit edilmesi halinde 45/2018 Bulaşıcı Hastalıklar Yasası 43 (6) maddesi uyarınca cezai işlem uygulanacaktır. Bu sektörler ile ilgili hazırlanacak taahhüt formları imzalanacaktır. Kapalı alanlarının üçte biri kullanılabilecektir.

Müzik/bale eğitmenlerinin teke tek ders vermeleri kaydı ile derslerinin başlaması uygun görülmüştür. Eğitmenler her 7 günde bir PCR testlerini yineleyecektir. Sadece bireysel dersler yapılacaktır.

Sporla ilgili kurallar

Temassız, bireysel ve açık alanlarda yapılan spor faaliyetlerinin, antrenmanlarının ve seyircili müsabakalarının sosyal mesafe kuralları kapsamında (atletizm, binicilik, okçuluk, tenis, golf, triatlon, bisiklet, açık alan yüzme, yelken, herkes için spor etkinlikleri (bocce ve oriantrik), atıcılık, avcılık (sportif etkinlikler), hava sporları, motor ve araba yarışları) yapılması uygun görülmüştür.

Kapalı ve açık alanlarda yapılacak olan takım sporlarının antrenmanlarının ve seyircili müsabakaların yapılması uygun görülmüştür. Salona kabul edilen kişilerin aşısız olması halinde son 72 saat içerisinde antijen veya PCR testi istenmesi zorunlu olacaktır. Antrenmanlara katılacak sporcu ve teknik ekip 7 günde bir PCR testlerini yineleyeceklerdir. Belirtilen kurallara uymak zorunlu olup uyulmadığı tespit edilmesi halinde 45/2018 Bulaşıcı Hastalıklar Yasası 43 (6) maddesi uyarınca cezai işlem uygulanacaktır. Ayrıca taahhütname imzalatılacaktır.

Eğlence/organizasyon

Hazırlanacak taahhütnamede belirtilen kurallar çerçevesinde açık alanlarda düzenlenecek nişan, nikah, düğün, sünnet törenlerinin yapılmalarına karar verilmiştir.

Nişan, nikah, düğün, sünnet törenleri, düğün öncesi partiler kapalı alanlarda yapılmayacaktır.

Gelin, damat ve birinci derece yakınları düğün tarihinden önceki son 72 saat içerisinde PCR testlerini yapacaklardır.

Tören ve partilerde maske takılacak, oturma düzeni sosyal mesafe kuralı gözetilerek düzenlenecek, tebrik yapılmayacak, takı – para sandık içerisine atılacaktır.

Düğünlere sınır getirildi

-Düğün alanının büyüklüğüne göre her 2 m2’ye bir kişi düşecek şekilde sayının belirlenmesi ve aynı anda belirlenen sayı kadar alana misafir kabul edilmesi gerekmektedir. Ancak alanların büyüklüğü ne olursa olsun 200 kişiden fazla kişi alınmayacaktır.

-Müzisyenler düğün tarihinden önceki son 72 saat içerisinde PCR testlerini yapacaklardır.

-Düğünlerde taahhütnamede belirtildiği gibi sosyal mesafeyi bozacak ölçüde yakın mesafeli oyun, halay ve dans yapılmayacaktır.

-Hazırlanacak olan taahhütname imzalatılacak olup, belirlenen kurallara uyulmadığı gözlemlenen yerler hakkında yasal işlem başlatılacaktır.

Girişlerde PCR /Antijen testi istenecek aktiviteler

Kararlara göre, şu yerlere girecek aşısız kişilerin 72 saatlik negatif PCR veya antijen testi sunması koşulu getirildi:

Otelde konaklama ve/veya otel aktivitelerinden faydalanmak amacı ile giriş yapacak kişiler

Restoranların, pastanelerin, kafelerin ve meyhanelerin kapalı alanlarına girecek müşteriler

Kahvehanelerin, kıraathanelerin, kafeteryaların ve lokallerin kapalı alanlarına girecek müşteriler

İnternet kafelerine girecek müşteriler

Bet ofislerine girecek müşteriler

Profesyonel sanatçıların tiyatro/konser/sergi gösterilerinin izleyicileri

Sinema salonlarına girecek izleyiciler

Kapalı spor salonlarını izleyecek kişiler

Kapalı yüzme havuzlarında müsabaka izleyecek kişiler

Boks, güreş ve yakın dövüş spor müsabakalarını izleyecek kişiler

Kapalı spor salonları (fitness, bireysel) müşterileri

Toplu yapılacak dans, tören, festival, müzik vb. etkinliklerine katılacak kişiler

Kapalı alanda toplu ibadethanelere katılacak kişiler”

Bu sektörlere girişlerde kişilerden aşısız olması halinde son 72 saat içerisinde antijen veya PCR testi talep edecek. Aşılı kişilerden ve 30-180 gün arasında hastalığı geçirmiş kişilerden antijen veya PCR testi aranmayacak.

Gece klüpleri, bar-clublar ve casinolara aşısız müşteri kabul edilmeyecek.

İngiltere’den gelişler

İngiltere (United Kingdom) ülkesinden gelecek olan aşılı kişiler, 29.07.2021 tarihine kadar karantina uygulaması olmaksızın ülkeye giriş yapabileceklerdir. Belirtilen tarihte yeniden değerlendirme yapılacaktır.

Koyu kırmızı: Son 14 gün içerisinde bu ülkelere seyahat geçmişi olan kişilerin, ülkeye girişi yasaktır. KKTC vatandaşları, son 72 saat ve adaya girişte negatif PCR test sonucu ve 14 gün karantina şartı ile ülkeye giriş yapabileceklerdir.

Aşısız; Yolculuk öncesi son 72 saat negatif PCR sonucu. 7 Gün karantina.

Turuncu: aşılı veya hastalığı geçirmiş; Yolculuk öncesi Son 72 saat negatif PCR sonucu. Karantinasız giriş

Aşısız; Yolculuk öncesi son 72 saat negatif PCR sonucu. 5 Gün karantina.

Yeşil: aşılı veya hastalığı geçirmiş; Kısıtlama yok.

Aşısız: Yolculuk öncesi son 72 saat negatif PCR sonucu. Karantinasız Giriş.

Gri: Aşılı olup olmadığına bakılmaksızın, yolculuk öncesi, son 72 saat negatif PCR sonucu ve 14 gün karantina şartı ile ülkeye giriş yapılabilecektir.”

Ada içi sınır geçiş kuralları

Seviye 1: Test yok, kısıtlama yok

Seviye 2: 7 günde bir negatif Antijen veya PCR testi

Seviye 3: Sinovac, Sinopharm veya Sputnik aşılarının yanı sıra EMA onaylı aşıları olan çift aşılı kişiler (Johnson& Johnson ise 1. Doz aşı), son doz aşılarından 14 gün sonra 7 günlük negatif hızlı antijen testi veya PCR testi ile geçebilirler.

Aşısız kişiler 72 saat negatif hızlı antijen testi veya PCR testi (aşılanmamış işçiler ve sağlık amaçlı geçecek kişiler dahil) ile geçebilirler.

Ancak aşısız lise öğrencileri ve Kato Pyrgos'ta ikamet eden kişiler, 7 günlük hızlı negatif antijen testi veya PCR testi ile geçebileceklerdir.

Yüzde 10 arttı

Komitenin açıkladığı haftalık Covid-19 veri tablosuna göre, 13 Temmuz ile 20 Temmuz arasındaki sürede vaka sayısı yüzde 3,44, yerel vaka sayısı yüzde 2,88, karantinada pozitifleşenler yüzde 7,69, yurt dışı vaka sayısı yüzde 10 arttı.

Covid-19 hastaları arasında yoğun bakımda tedavi görenler yüzde 100, aktif vaka sayısı yüzde 17,95 artarken, testlerdeki pozitiflik oranı da yüzde 1,45 oldu.