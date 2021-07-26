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Sevenleri yasta

Paşaköy sakinlerinden Erdoğan Atakan yaşamını yitirdi

Sevenleri yasta
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Gazimağusa’ya bağlı Paşaköy sakinlerinden Erdoğan Atakan hayatını kaybetti. Erdoğan Atakan'ın vefatı sevenlerini yasa boğdu. Atakan'ın cenazesi dün saat 14.00’te Gazimağusa Mezarlığına defnedildi. Erdoğan Atakan'ın aslen Tatlısulu olduğu ancak uzun yıllardır Paşaköy’de yaşadığı belirtildi.  
 

Güncelleme Tarihi: 26 Temmuz 2021, 05:09
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