Gazimağusa’ya bağlı Paşaköy sakinlerinden Erdoğan Atakan hayatını kaybetti. Erdoğan Atakan'ın vefatı sevenlerini yasa boğdu. Atakan'ın cenazesi dün saat 14.00’te Gazimağusa Mezarlığına defnedildi. Erdoğan Atakan'ın aslen Tatlısulu olduğu ancak uzun yıllardır Paşaköy’de yaşadığı belirtildi.
Sevenleri yasta
Paşaköy sakinlerinden Erdoğan Atakan yaşamını yitirdi
Gazimağusa’ya bağlı Paşaköy sakinlerinden Erdoğan Atakan hayatını kaybetti. Erdoğan Atakan'ın vefatı sevenlerini yasa boğdu. Atakan'ın cenazesi dün saat 14.00’te Gazimağusa Mezarlığına defnedildi. Erdoğan Atakan'ın aslen Tatlısulu olduğu ancak uzun yıllardır Paşaköy’de yaşadığı belirtildi.
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