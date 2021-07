Herkes dertli

Ömer KADİROĞLU

Lefkoşa’da kurulan açık pazara gelen vatandaşlar, fiyatlardan dert yandı. İhtiyaçlarının sadece yarısını alabildiklerini ifade eden vatandaşlar, “Pazar yerlerinin ucuz olması gerekiyor. Ama marketlerle aynı fiyatlarda ürün satıyor” dedi.

Pazar esnafı ise ürün fiyatlarının girdi maliyetlerinin artmasından dolayı yükseldiğini ifade etti. Esnaf, “Döviz yükseldikçe üretim maliyetleri de artıyor ve haliyle bu da ürün fiyatlarına yansıyor” dedi. Diyalog’a konuşan esnaf ve vatandaşlar şunları söyledi:

Ne dediler…?

Cahit Özdemir (Esnaf)

“Satışlarımız bayram sonrası olduğu için biraz zayıf gidiyor. Pandemi nedeniyle Lefkoşa’da cumartesi günleri açıyorduk ancak şimdilerde tekrardan pazarları Lefkoşa halkına hizmet veriyoruz ancak gün değişikliği işlerimiz açısından bir değişiklik getirmedi. Pazar yerine pandemi öncesinde gelen insan sayısı ile şimdiki arasında çok fark var. Şu an daha az insan pazar yerine geliyor. Pazar yerinde fiyatlar yükseldi ancak bunun nedeni dövizle alınan üretim malzemelerinin yani üreticinin girdi maliyetlerinin artmasıdır. Geçen hafta domates 2.50 TL’ydi bu hafta 4 TL oldu. Önceden insanlar gelip çanta çanta alışveriş yapıyordu ancak şimdilerde çok az alabiliyorlar.”

Münevver Gür (Esnaf)

“İşlerimiz eskisi gibi olmasa da çok şükür satış yapabiliyoruz. Pandemi nedeniyle insanların alım gücü düştü. Döviz yükseldikçe üretim maliyetleri de artıyor ve haliyle bu da ürün fiyatlarına yansıyor ancak vatandaşlar sürekli olarak ürünlerin pahalı olduğunu ifade ediyor.”

Suphi Yıldız (Vatandaş)

“Pazar yerinden haftalık ihtiyaçlarımızı almaya geldik. Pazar yerindeki fiyatlar maalesef marketlerle aynı. Bu noktada yetkililerden denetim yapmasını ve insanların uygun fiyatlara alışveriş yapabilmesini sağlamalarını istiyoruz. Eğer fiyatlar markerle aynı ise neden pazara gelelim. Sanırım artık pazardan ayağımızı çekeceğiz. Bu konuda bir an önce bir çözüm üretilmesini ve piyasanın ucuzlatılmasını istiyoruz.”

Emir Çayan (Esnaf)

“Satışlar eskisi gibi olmasa da iyi gidiyor. 40 yıldır Pazar esnafıyım. Eskiye nazaran şimdi Pazar yerine gelen insan sayısı düştü; çünkü ülkede öğrenci de yok turist de. Vatandaşlar pazar yeri fiyatlarının her geçen gün arttığını ifade ediyor. Bunun nedeni girdi maliyetlerinin yükselmesidir. Dövizle üretim malzemesi alınıyor ve döviz arttıkça ürün fiyatları da yükseliyor.”

İsmail Altan (Esnaf)

“Pazar yerinde satışlar eskisi gibi olmasa da şükrediyoruz. Pandemi nedeniyle insanların alım gücü düştü ve bu da bizim işlerimize yansıyor. Öğrenci ve turist eskisi kadar olmadığı için haliyle eskiden sattığımız ürün miktarının yarısını sarıyoruz. Halkın alım gücü düştüğü için de zor bir dönemden geçiliyor. Birçok vatandaş fiyatların yüksek olduğundan dert yanıyor ancak ürün azaldıkça fiyat yükseliyor. Ben 20 gün önce 15 kiloluk karpuzu 10 TL’ye satıyordum şimdi kilosu 6 TL oldu.”

Kenan Karol (Vatandaş)

“Pazar yerinden ihtiyaçlarımızı almak için geldim. Asgari ücretle geçinen bir aile için fiyatlar oldukça pahalı... Ben 3 kişilik bir aileyim ve eşim çalışmıyor. Tek bir maaşla geçimimizi sağlamakta zorlanıyoruz. Pazar yerinde fiyatlar her hafta yükseliyor. Yetkililerden bu fiyatlara ya el atmalarını ya da asgari ücrete bir artış yapmalarını bekliyoruz.”

Mehmet Esenyel (Vatandaş)

“Uzun zamandır Pazar yerine gelmiyordum… Uzun bir aradan sonra tekrar geldim ve ciddi bir pahalılık olduğunu görüyorum. Sıcaklar ve dövizdeki yükseliş biraz da tüccarların marifetleriyle bu fiyatlar artmaya devam ediyor. Her geçen gün insanlar daha az alışverişle evlerine gidiyor. Önceden 2 kilo aldığını şimdi yarım kilo alıp eve gidiyor. Biz de daha önce daha fazla ürün alıyorduk. Bu konuda yetkililerin piyasayı biraz ucuzlatmaları gerekiyor.”

Hüseyin Aytimur (Vatandaş)

“Fiyatlar da arttığı için alışveriş yaparken zorlanıyoruz. Pazar yerine geldik ama ihtiyaçlarımızın yarısını aldık. Daha önce 100 liraya yaptığımız alışverişi şimdi 400 liraya yapar olduk. Devlet veya yetkili kişiler bu duruma el atmadığı sürece bu vicdansızlık ve aç gözlülük devam edecektir.”

Pazar yerinde dün bazı ürünlerin fiyatları şöyleydi:



Meyveler Sebzeler

Kiraz: 30 TL (kilosu) Domates: 6 TL (kilosu)

Kayısı: 20 TL (kilosu) Havuç: 5 TL (kilosu)

Sultani Üzüm: 12 TL (kilosu) Bamya: 15 TL (kilosu)

Hindistan Cevizi: 10 TL (kilosu) Biber: 5 TL (kilosu)

Armut: 25 TL (kilosu) Mantar: 20 TL (kilosu)

Salihli Kiraz: 60 TL (kilosu) Patates: 5 TL (kilosu)

Portakal: 10 TL (kilosu) Asma Yaprağı: 60 TL (kilosu)

Parmak Üzüm: 20 TL (kilosu) Salatalık: 7 TL (kilosu)

Limon: 15 TL (kilosu) Soğan: 4 TL (kilosu)

Kayısı: 40 TL (kilosu) Patlıcan: 3 TL (kilosu)

Erik: 15 TL (kilosu)

Elma: 12 TL (kilosu)

Nektarin: 20 TL (kilosu)

Şeftali: 20 TL (kilosu)

Muz: 10 TL (kilosu)