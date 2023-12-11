Üyelik sürecinde ilerleme olacak

Almanya ve AB Komisyonu’nun, Türk-Yunan ilişkilerindeki ilerleme ve BM’nin Kıbrıs'a Özel Temsilcisi ataması konusunu kullanarak, Türkiye’nin AB’ye katılım sürecinin ilerlemesi yönünde çaba saf ettiği iddia edildi.

Kathimerini gazetesi: “Türkiye’ye Fayda Sağlanması Amaçlı Şah Mat” başlığı altında verdiği yorum haberinde, Almanya ve Avrupa Komisyonu’nun, Rum hükümetinin Kıbrıs sorunu ile Türkiye’nin AB’ye katılımı konusunu ilişkilendirilmesi çabalarına engel olduğunu iddia etti.

Gazete haberinde özetle, Berlin ve Brüksel’in, Türk-Yunan ilişkilerinde son dönemde yaşanan ilerleme ve BM’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi atama kararını kullanarak Türkiye’nin AB dosyasının ilerlemesi için diplomatik temaslar gerçekleştirmekte olduklarını öne sürdü.

AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Josep Borell’in Türkiye raporunda Türkiye ile AB arasındaki gümrük birliği anlaşmasının düzeyinin yükseltilmesi unsurunu Kıbrıs sorununun çözümü müzakerelerinin yeniden başlaması konusundaki mevcut olumlu ortamla ilişkilendirdiğinin altını çizen gazete, Almanya ve Komisyon’un ise, , Türkiye’nin AB Dışişleri Bakanları gayrı resmi toplantılarına katılması ve AB Yatırım Bankası’nın Türkiye’de aktif hale getirilmesi gibi unsurların hayata geçirilmesinin kabulü için çabaladıklarını öne sürdü.

Haberde ayrıca, Rum hükümetinin ise “Türkiye’ye yönelik verilmek istenen bu hediyelerin, Kıbrıs sorununun çözümü yerine temsilci atanmasıyla ilişkilendirilmesi sebebiyle tedirgin olduğu” ve Borell’in belgesinin yeniden düzenlenmesini talep edeceği vurgulandı.

