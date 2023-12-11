2 İranlı terör şüphesiyle tutuklandı

Güney Kıbrıs’ta İsrail hedeflerine saldırma planı yaptıkları gerekçesiyle iki İranlı tutuklandı.

Haftalık Kathimerini “İsraillilere Yönelik Saldırı Planladılar… Terör Saldırısı Engellendi” başlığıyla manşete çektiği haberinde Rum polisinin yaklaşık bir ay önce tutukladığı İranlıların Güney Kıbrıs’ta yaşayan Yahudilerle ilgili bilgi topladığını ve İran Devrim Muhafızları (IRGC) ile bağlantılı olduğunu savundu.

Güney Kıbrıs’a KKTC üzerinden geçtiklerini ve Rum yönetimince siyasi göçmen olarak tanındıklarını belirten gazete, isimlerini açıklamadığı İranlıların “birlikte hareket etmediğini, faaliyetlerini bireysel yürüttüğünü ancak her ikisinin de Mohammed Reza Ebadi Arablu’nun yönetiminde olduğunu" yazdı.

Mohammed Reza Ebadi Arablu’nun geçen Kasım ayında Gürcistan’ın Başkenti Tiflis’te Yahudi iş adamı Itzik Moshe’ye yönelik başarısız terör faaliyetiyle bağlantılı kişi olduğu bilgisine de yerilen haberde, Rum İstihbarat Teşkilatı’nın (KİP) iki ay takip ederek, bir ay önce tutukladığı 2 İranlı’nın sınır dışı edeceği kaydedildi.

Gazete, Rum güvenlik makamlarını çok kaygılandıran iki durum bulunduğunu, bunların da "çok sayıda İranlı ve İsraillinin yaşadığı KKTC’de meselesinin nasıl yönetileceği" ve "İran paramiliter gruplarının bölgedeki nüfuzunun Akdeniz’e kadar ulaşması" olduğunu yazdı.

