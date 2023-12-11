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6 okulda eylem var

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6 okulda eylem var
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Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikasının (KTOEÖS) yayımladığı mesajda bugün, Bekirpaşa Lisesi, Bülent Ecevit Anadolu Lisesi, Namık Kemal Lisesi, Şehit Turgut Ortaokulu, Bayraktar Ortaokulu ve Osman Nejat Konuk Ortaokulu olmak üzere 6 okulda öğleden sonra eylemde olacağını duyurdu.
14 Aralık 2023 Perşembe günü ise saat 14.30’da göç yasası kapsamındaki öğretmen ve tüm çalışanların hakları için maliye bakanlığı önünde eylemde olacaklarını duyurdu.
 

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