Vücudunda kırıklar oluştu

Lefkoşa’da karşıdan karşıya geçen 78 yaşındaki Fatma Ceylan’a çarparak ağır yaralanmasına neden olan sürücü Ala Muhammed Hesain (E-24) mahkemeye çıkarıldı.

Lefkoşa’da duruşmaya çıkarılan Yemen uyruklu üniversite öğrencisi zanlı hakkında 2 gün ek süre alındı.

Polis, vücudunda kırıklar oluşan Ceylan’ın durumunun ağır olduğunu, birçok ameliyat geçirmesi gerektiğini belirtti.

Mahkemede olguları aktaran polis memuru; kazanın 10 Mart 2026 tarihinde saat 15.00 sıralarında Lefkoşa’da Dr. Burhan Nalbantoğlu Caddesi üzerinde meydana geldiğini söyledi. Polis, zanlının yönetimindeki JV 356 plakalı salon araç ile soldan ikinci şerit içerisinde kuzey istikametine doğru dikkatsiz bir şekilde seyrettiği sırada Kanerler Ltd. önlerine geldiğinde, o esnada yolun doğu kısmından batı kısmına doğru yaya olarak geçmekte olan Fatma Ceylan’a çarptığını belirtti.

Polis, yayanın sol ileriye doğru savrulduğunu ve o esnada yolun solunda bulunan cep içerisinde park halinde bulunan VM 912 plakalı salon aracın sağ arka köşesine çarptığını ifade etti.

Kaza sonucu ağır yaralanan Fatma Ceylan’ın ambulansla Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığını belirten polis, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Yoğun Bakım Servisi’nde müşahede altına alındığını kaydetti. Polis, doktordan alınan bilgiye göre yaralının belinde ve her iki ayağında kırıklar oluştuğunu, bu nedenle birden fazla ameliyat geçireceğinin bildirildiğini aktardı.

Polis memuru; yaralının 78 yaşında olması nedeniyle sağlık durumunun her an değişebileceğini ve buna bağlı olarak suçun nevinin değişme ihtimali bulunduğunu da mahkemeye aktardı.

Soruşturmanın devam ettiğini belirten polis, olayla ilgili alınması gereken ifadeler ve incelenmesi gereken kamera görüntüleri bulunduğunu söyledi. Polis, kazaya karışan JV 356 plakalı araç sürücüsü zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi onayladı.