Param yok  beni gönderin

Kuzey Kıbrıs’ta 2024 yılından beri kaçak yaşam süren Sudan uyruklu A.A.E.A. Lefkoşa Adli Şube’ye giderek polisten yardım istedi. Ülkesine gitmek istediğini ancak parası olmadığını söyleyen zanlı, gönderilmeyi talep etti. Zanlı tutuklanarak, mahkemeye çıkarılırken, sınır dışı edileceği açıklandı.

Mahkemede olguları aktaran polis memuru; 8 Mart 2026 tarihinde zanlının Lefkoşa Adli Şube’ye gelerek parasının olmadığını ve ülkesine dönmek için yardım istediğini söyledi.

Polis, yapılan muhaceret kontrolünde zanlının 30 Kasım 2024 tarihinden itibaren toplam 465 gün KKTC’de izinsiz ikamet ettiğinin tespit edildiğini kaydetti. Zanlının tutuklanarak hakkında soruşturma başlatıldığını belirten polis, ihraç işlemlerinin yapılabilmesi için gerekli yazışmaların yapılacağını ifade etti.

Soruşturmanın devam ettiğini belirten polis, bu amaçla zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi onayladı.

