Cezalar eşitlendi

Suna ERDEN

Lefkoşa’ya bağlı Minareliköy’de düzenlenen operasyonda tasarruflarında uyuşturucu bulunarak tutuklanan Ulaş Kütükcüler, Can Cem İyidoğan ve Muhammet Civan Sertkaya hakkındaki dava karara bağlandı. Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nde 5 gram kokain, 15 gram hintkeneviri tasarrufu suçundan yargılanan sanıklar, 9’ar hapse mahkum edildi. Sanıklar hakkındaki kararı ağır ceza heyeti başkanı okudu.

Başkan, sanıkları mahkemeye sunulan olgu ve emareler ışığında aleyhlerine getirilen davalardan suçlu bularak mahkûm ettiklerini açıkladı.

Uyuşturucu suçlarının oldukça ciddi ve yaygın suçlar arasında bulunduğunu ifade eden başkan, bu nedenle bu tür suçları işleyen kişilere kamu menfaati dikkate alınarak etkin ve caydırıcı cezalar verilmesi gerektiğini belirtti.

Sanıkların tasarrufunda bulunan uyuşturucu maddenin miktarının az olduğunu ve bu hususun lehlerine değerlendirildiğini kaydeden başkan, ancak kokainin en ağır ve tehlikeli türlerden biri olduğunu, bu durumun da sanıklar aleyhine dikkate alındığını söyledi.

Başkan, uyuşturucu maddenin türü ve miktarını, sanıkların suçlarını kabul ederek adaletin erken tecellisine katkı koymalarını lehlerine hafifletici faktör olarak değerlendirdiklerini belirtti. Mahkeme Başkanı, tüm olgular ışığında sanıkların 9’ar ay hapis cezasına çarptırıldığını açıkladı.

Ne olmuştu

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri, 3 Eylül 2025 tarihinde Minareliköy’de ikamet eden Ulaş Kütükcüler ve Can Cem İyidoğan’ın evinde arama yapmış, tasarruflarında kokain ve hintkeneviri ele geçirilmişti.

Yapılan ileri soruşturmada mesele ile bağlantılı olarak aranmakta olan Muhammet Civan Sertkaya da Girne’de tespit edilerek derdest emri gereği tutuklanmıştı. Sertkaya’nın evinde yapılan aramada ise 4 gram hintkeneviri bulunmuştu.

