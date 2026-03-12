Kilosu bin TL

Ömer KADİROĞLU
Girne’de kurulan Çarşamba pazarında tezgâhlar meyve ve sebzelerle dolarken, fiyatlar yine vatandaşın gündeminde ilk sırada yer aldı. Özellikle kirazın kilosunun 800 ile 1000 TL arasında satılması dikkat çekerken, pazara alışveriş için gelen vatandaşlar birçok ürünü fiyatı nedeniyle ya az miktarda aldıklarını ya da almaktan vazgeçtiklerini söyledi.
Ne dediler…?
Gelin Bulut
“Çarşamba pazarından sebze ve meyve almaya geldik. Çok güzel meyve ve sebzeler var ancak fiyatlar bazen iyi, bazen uçuk oluyor. Bu hafta fiyatlar biraz daha iyi görünüyor. Fiyatı yüksek diye alamadığımız veya almaktan vazgeçtiğimiz ürünler oluyor. Beklentimiz fiyatların biraz düşmesidir. Çocuklar istediği için çilek aldım. İki hafta önce kilosunu 500 liradan almıştım. Bazen geldiğimizde alamıyorduk ancak bu hafta kilosu 350 liradan satıldığı için aldık.”
İsmet Düzce
“Pazar yerinden sebze ve meyve almaya geldik. Marketlere göre burada fiyatlar biraz daha iyi. Pazar yerinde en pahalı gördüğüm ürün çilektir. Mevsiminde olmasına rağmen biraz çilek aldım ve 235 lira ödedim. Pazara geldiğimizde pahalı olduğu için alamadığımız veya almaktan vazgeçtiğimiz ürünler oluyor. Sebzelerde çok sıkıntılı fiyatlar yok ancak meyve fiyatlarıyla ilgili bir çalışma yapılır ve fiyatlar düşürülürse daha iyi olacaktır.”
Pembe Dikbaş
“Pazar yerinden muz, elma, portakal ve yeşillik aldım. Ben Türkiye’den emekliyim ve maaşım 32 bin liradır. Fiyatlar bize göre biraz yüksektir. Pazara geldiğimizde isteyip de alamadığımız veya almaktan vazgeçtiğimiz ürünler oluyor. Biber, fasulye, bakla ve brokoli gibi ürünleri alamadım. Beklentimiz vergilerin kaldırılması, denetimlerin yapılması ve buna bağlı olarak fiyatların düşmesidir.”
Ferdi Özlütraş
“Pazar yerinden ihtiyaçlarımızı almaya geldik. Fiyatlar marketlere göre pek fark göstermiyor ancak burada daha taze ürün bulma şansımız var. Pazar yerinde en yüksek fiyatlı ürün domatestir. Domates 100-140 TL arasında satılıyor. Pazara geldiğimizde fiyatı yüksek olduğu için alamadığımız ürünler oluyor. Beklentimiz fiyatların biraz daha uygun olmasıdır.”
Hasan Felek
“Pazar yerinden temel ihtiyaçlarımızı almaya geldik. Pazar yeri fiyatları görecelidir. Kimisine ucuz, kimisine pahalı geliyor. Pazar yerinde bana göre en pahalı ürün kilosu 350 liradan satılan çilektir. Güneyde 150 TL olan çilek burada 350 liradır. Bu bana biraz insafsız geldiği için buradan almıyorum. Türk parasını kullandığımız sürece pahalılık devam edecek, fiyatlar da düşmeyecektir. Bu sistemde çalışanlar ve emekliler kaybedecektir.”
Tünay Çınar
“Pazar yerinden istediklerimizi almaya geldik ancak fiyatlar yüksek. Pazarda fiyatı yüksek olduğu için alamadığımız ürünler oluyor. Salatalık ve domates pazarın en pahalı ürünleri gibi geldi bana. Mantar ve ayrelli almak istedim ancak fiyatı yüksek olduğu için almadım. Beklentimiz fiyatların biraz da olsa düşmesidir.”
Hasan Eminsoy
“Pazar yerinde her şey pahalı. Düşünerek alıyoruz ama ihtiyaç olduğu için mecburen alıyoruz. Pazarda ciddi bir pahalılık var ve bugün en pahalı ürün çilektir. Eskiden kilolarca aldığımız ürünleri şimdi az miktarda alıyoruz. Beklentimiz fiyatların biraz daha ucuz olmasıdır.”
Pazar yerinde dün fiyatlar şöyleydi:
Kiraz: 800 - 1.000 TL
Kestane: 400 TL
Şeftali- Nektarin: 300 TL
Çilek: 350 TL
Üzüm: 300 TL
Acı Biber: 250 TL
Mantar: 230 TL
Çağla Badem (250 gr ): 200 TL
Hostes: 180 TL
Kivi: 180 TL
Bezelye: 160 TL
Kolakas: 150 TL
Taze Bakla: 150 TL
Ananas: 150 TL
Salatalık: 150 TL
Domates: 140 TL
Nar: 130 TL
Cennet Hurma: 120 TL
Elma: 120 TL
Armut: 120 TL
Patlıcan: 120 TL
Kabak: 120 TL
Yeşil Biber: 120 TL
Ispanak (Üç Bağ): 100 TL
Avakado: 80 TL
Muz: 75 TL
Brokoli: 70 TL
Çiçek Lahana: 70 TL
Sarma Lahana: 60 TL
Pancar: 65 TL
Havuç: 60 TL
Portakal: 60 TL
Kereviz: 50 TL
Limon: 40 TL
Enginar: 35 TL
Maydanoz: 35 TL
Patates: 35 TL
Soğan: 30 TL