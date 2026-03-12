Kilosu bin TL

Ömer KADİROĞLU

Girne’de kurulan Çarşamba pazarında tezgâhlar meyve ve sebzelerle dolarken, fiyatlar yine vatandaşın gündeminde ilk sırada yer aldı. Özellikle kirazın kilosunun 800 ile 1000 TL arasında satılması dikkat çekerken, pazara alışveriş için gelen vatandaşlar birçok ürünü fiyatı nedeniyle ya az miktarda aldıklarını ya da almaktan vazgeçtiklerini söyledi.

Ne dediler…?

Gelin Bulut

“Çarşamba pazarından sebze ve meyve almaya geldik. Çok güzel meyve ve sebzeler var ancak fiyatlar bazen iyi, bazen uçuk oluyor. Bu hafta fiyatlar biraz daha iyi görünüyor. Fiyatı yüksek diye alamadığımız veya almaktan vazgeçtiğimiz ürünler oluyor. Beklentimiz fiyatların biraz düşmesidir. Çocuklar istediği için çilek aldım. İki hafta önce kilosunu 500 liradan almıştım. Bazen geldiğimizde alamıyorduk ancak bu hafta kilosu 350 liradan satıldığı için aldık.”

İsmet Düzce

“Pazar yerinden sebze ve meyve almaya geldik. Marketlere göre burada fiyatlar biraz daha iyi. Pazar yerinde en pahalı gördüğüm ürün çilektir. Mevsiminde olmasına rağmen biraz çilek aldım ve 235 lira ödedim. Pazara geldiğimizde pahalı olduğu için alamadığımız veya almaktan vazgeçtiğimiz ürünler oluyor. Sebzelerde çok sıkıntılı fiyatlar yok ancak meyve fiyatlarıyla ilgili bir çalışma yapılır ve fiyatlar düşürülürse daha iyi olacaktır.”

Pembe Dikbaş

“Pazar yerinden muz, elma, portakal ve yeşillik aldım. Ben Türkiye’den emekliyim ve maaşım 32 bin liradır. Fiyatlar bize göre biraz yüksektir. Pazara geldiğimizde isteyip de alamadığımız veya almaktan vazgeçtiğimiz ürünler oluyor. Biber, fasulye, bakla ve brokoli gibi ürünleri alamadım. Beklentimiz vergilerin kaldırılması, denetimlerin yapılması ve buna bağlı olarak fiyatların düşmesidir.”

Ferdi Özlütraş

“Pazar yerinden ihtiyaçlarımızı almaya geldik. Fiyatlar marketlere göre pek fark göstermiyor ancak burada daha taze ürün bulma şansımız var. Pazar yerinde en yüksek fiyatlı ürün domatestir. Domates 100-140 TL arasında satılıyor. Pazara geldiğimizde fiyatı yüksek olduğu için alamadığımız ürünler oluyor. Beklentimiz fiyatların biraz daha uygun olmasıdır.”

Hasan Felek

“Pazar yerinden temel ihtiyaçlarımızı almaya geldik. Pazar yeri fiyatları görecelidir. Kimisine ucuz, kimisine pahalı geliyor. Pazar yerinde bana göre en pahalı ürün kilosu 350 liradan satılan çilektir. Güneyde 150 TL olan çilek burada 350 liradır. Bu bana biraz insafsız geldiği için buradan almıyorum. Türk parasını kullandığımız sürece pahalılık devam edecek, fiyatlar da düşmeyecektir. Bu sistemde çalışanlar ve emekliler kaybedecektir.”

Tünay Çınar

“Pazar yerinden istediklerimizi almaya geldik ancak fiyatlar yüksek. Pazarda fiyatı yüksek olduğu için alamadığımız ürünler oluyor. Salatalık ve domates pazarın en pahalı ürünleri gibi geldi bana. Mantar ve ayrelli almak istedim ancak fiyatı yüksek olduğu için almadım. Beklentimiz fiyatların biraz da olsa düşmesidir.”

Hasan Eminsoy

“Pazar yerinde her şey pahalı. Düşünerek alıyoruz ama ihtiyaç olduğu için mecburen alıyoruz. Pazarda ciddi bir pahalılık var ve bugün en pahalı ürün çilektir. Eskiden kilolarca aldığımız ürünleri şimdi az miktarda alıyoruz. Beklentimiz fiyatların biraz daha ucuz olmasıdır.”

Pazar yerinde dün fiyatlar şöyleydi:

Kiraz: 800 - 1.000 TL

Kestane: 400 TL

Şeftali- Nektarin: 300 TL

Çilek: 350 TL

Üzüm: 300 TL

Acı Biber: 250 TL

Mantar: 230 TL

Çağla Badem (250 gr ): 200 TL

Hostes: 180 TL

Kivi: 180 TL

Bezelye: 160 TL

Kolakas: 150 TL

Taze Bakla: 150 TL

Ananas: 150 TL

Salatalık: 150 TL

Domates: 140 TL

Nar: 130 TL

Cennet Hurma: 120 TL

Elma: 120 TL

Armut: 120 TL

Patlıcan: 120 TL

Kabak: 120 TL

Yeşil Biber: 120 TL

Ispanak (Üç Bağ): 100 TL

Avakado: 80 TL

Muz: 75 TL

Brokoli: 70 TL

Çiçek Lahana: 70 TL

Sarma Lahana: 60 TL

Pancar: 65 TL

Havuç: 60 TL

Portakal: 60 TL

Kereviz: 50 TL

Limon: 40 TL

Enginar: 35 TL

Maydanoz: 35 TL

Patates: 35 TL

Soğan: 30 TL