Sürücüler yaralandı



Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu’nda dün akşam meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Edinilen bilgiye göre kaza saat 21.00 sıralarında Kuzey Çevre Yolu üzerinde meydana geldi. Aydınlatmanın bulunmadığı yolda seyreden iki araç henüz belirlenemeyen bir nedenle kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlarda büyük hasar meydana gelirken, kazayı gören diğer sürücüler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine kısa sürede polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada araçlarda sıkışan yaralılar itfaiye ekiplerinin yardımıyla araçlardan çıkarıldı. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar daha sonra ambulanslarla Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

İhbar paniğe yol açtı

Yaralıların hastaneye kaldırılmasının ardından araçlardan birinde bulunan bir kişinin çarpmanın etkisiyle yol kenarına savrulduğu yönünde ihbar alındı. Bunun üzerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri bölgede yeniden arama çalışması başlattı. Yol kenarında ve dere yatağında yapılan aramalarda kısa süre sonra araçtan savrulduğu düşünülen cismin bir araç tekerleği olduğu anlaşıldı.

Polis ekipleri kazanın meydana geliş şeklini belirlemek amacıyla olay yerinde uzun süre inceleme yaptı. Kaza nedeniyle bölgede trafik bir süre kontrollü olarak sağlanırken, hasarlı araçların yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Öte yandan kazada yaralanan kişilerin kimliklerinin tespit edilmesine yönelik çalışmaların da uzun sürdüğü öğrenildi.