Yargısı ileride

Lefke’de meydana gelen “alkol tesiri altında araç kullanma” suçundan tutuklanan E.A. (E-39) mahkemeye çıkarıldı. Zanlının davaları görülünceye kadar yurt dışına çıkışı yasaklanırken, ehliyetine el konuldu.

Polis memuru, 28 Şubat 2026 tarihinde saat 17.15 sıralarında Gençlik Gücü maçının ardından oyuncuları taşıyan otobüs, Lefke-Güzelyurt çift şeritli anayolu üzerinde seyir halinde olduğu sırada, yanlarından geçen BMW marka salon aracın sürücüsünün anlaşılmayacak şekilde sözler sarf ederek, rahatsızlık verdiğini söyledi.

Polis, otobüste bulunanların, söz konusu şahsın polis tarafından uyarılmasını talep ettiğini söyledi.

Polis, aynı gün BMW marka salon aracın sürücüsünün E.A. olduğunun tespit edilerek Lefke Polis Karakolu’na çağrıldığını kaydetti. Polis, zanlının uyarı ve ikaz edildiği sırada nefesinden alkol kokusu gelmesi üzerine yapılan kontrolde, alkometre cihazıyla birinci ölçümde 193 miligram, 10 dakika sonra yapılan ikinci ölçümde ise 196 miligram alkol tespit edildiğini belirtti. Polis memuru, zanlının alkollü içki tesiri altında motorlu araç kullanma suçunu suçüstü hali gereği işlediğinin tespit edilmesi üzerine tutuklandığını ifade etti.

Polis, zanlının dava tebliğini kabul ettiğini, KKTC ve İngiltere vatandaşı olduğunu ve daimi ikametgahının İngiltere’de bulunduğunu söyledi. Polis, zanlının uygun bir teminata bağlanmasını ve sürüş ehliyetinin geçici olarak iptal edilmesini talep etti.

Mahkeme, zanlının davalarında hazır bulunmasını sağlamak amacıyla yurt dışına çıkışının yasaklanmasına ve davası sonuçlanıncaya kadar sürüş ehliyetine el konulmasına emir verdi.

