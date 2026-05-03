Zanlı sayısı 8’e çıktı

Hüseyin ÇİÇEK
İskele’de Cenk Hoca’nın hedef alındığı saldırı planıyla ilgili 3 kişi daha tutuklandı. saldırıyı gerçekleştirmek için yasa dışı yollardan Güney Kıbrıs’tan Kuzey Kıbrıs’a getirilen Suriyeli tetikçi M.A.H.(E-23) ile ona yardım eden D.Ş., A.T., M.V.B. ve Ö.E.’nin ardından C.K.(E-23), B.Ç.(E-32) ve H.I.de (E-30) tutuklandı.
Soruşturma kapsamında zanlı sayısı 8’e çıkarken, yapılan incelemelerde, C.K. B.Ç. ve H.I.’nın tetikçiye verilmek üzere bir adet 9 mm silahı, şarjörü ve 5 adet 9 mm çapındaki canlı mermiyi İskele’de bir ağaç altına gizledikleri tespit edildi.
Ne olmuştu
Bir süre önce sosyal medyadaki paylaşımlarıyla gündeme gelen Cenk Hoca’nın hedef alındığı saldırı planı, Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne ulaşan bir ihbarla deşifre edilmişti.
Harekete geçen polis ekipleri, Hoca’nın İskele’de yaşadığı sitenin önünde pusu kurmuştu.
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nden kaçak yollarla KKTC’ye getirilen Suriye uyruklu tetikçi saldırının planlandığı site çevresinde keşif yaptığı sırada yakalanmıştı. Zanlı, sorgusunda bir şahsı vurmak amacıyla yasa dışı şekilde ülkeye geldiğini itiraf ederken, üzerinde 9 mm çapında toplam 5 adet canlı mermi bulunarak emare olarak alınmıştı.
Olayla bağlantılı olduğu tespit edilen D.Ş., A.T., M.V.B. ve Ö.E. de tutuklanmıştı.
Her geçen gün Ağaçsızlaşan KKTCde Ormanlarımızı maalesef Koruyamıyoruz ! Ormanlarımızı yakan veya Yok edenleri neden bulup da Cezalandıramıyoruz acaba ! UBP’nin Üç- Beş fidan dikmesi ne yarar ki ? Cennet gibi Ülkemizin Doğasını yok edip Dere yataklarından Sahillere kadar Betonlaştırdığımız Cemnet gibi Ülkemizi Talan be Veran edip Yaşanamayacak bir Ülke haline çevirmiş işek ?