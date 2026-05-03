Zanlı sayısı 8’e çıktı

Hüseyin ÇİÇEK

İskele’de Cenk Hoca’nın hedef alındığı saldırı planıyla ilgili 3 kişi daha tutuklandı. saldırıyı gerçekleştirmek için yasa dışı yollardan Güney Kıbrıs’tan Kuzey Kıbrıs’a getirilen Suriyeli tetikçi M.A.H.(E-23) ile ona yardım eden D.Ş., A.T., M.V.B. ve Ö.E.’nin ardından C.K.(E-23), B.Ç.(E-32) ve H.I.de (E-30) tutuklandı.

Soruşturma kapsamında zanlı sayısı 8’e çıkarken, yapılan incelemelerde, C.K. B.Ç. ve H.I.’nın tetikçiye verilmek üzere bir adet 9 mm silahı, şarjörü ve 5 adet 9 mm çapındaki canlı mermiyi İskele’de bir ağaç altına gizledikleri tespit edildi.

Ne olmuştu

Bir süre önce sosyal medyadaki paylaşımlarıyla gündeme gelen Cenk Hoca’nın hedef alındığı saldırı planı, Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne ulaşan bir ihbarla deşifre edilmişti.

Harekete geçen polis ekipleri, Hoca’nın İskele’de yaşadığı sitenin önünde pusu kurmuştu.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nden kaçak yollarla KKTC’ye getirilen Suriye uyruklu tetikçi saldırının planlandığı site çevresinde keşif yaptığı sırada yakalanmıştı. Zanlı, sorgusunda bir şahsı vurmak amacıyla yasa dışı şekilde ülkeye geldiğini itiraf ederken, üzerinde 9 mm çapında toplam 5 adet canlı mermi bulunarak emare olarak alınmıştı.

Olayla bağlantılı olduğu tespit edilen D.Ş., A.T., M.V.B. ve Ö.E. de tutuklanmıştı.

