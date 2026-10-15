Ayşegül Zaim Yurtdışı Konserlerine Devam Ediyor

Ayşegül Zaim, 7. Ulusal Takoran Doğa ve Kültür Festivali kapsamında Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde sahne aldı. Flarmoni Kültür Sanat’ın orkestrası eşliğinde yaklaşık iki saat süren konseriyle izleyicilerden büyük alkış aldı.

Kendi bestelerinin seyirciler tarafından hep bir ağızdan söylenmesinden duyduğu mutluluğu dile getiren Zaim, Siverek halkına gösterdikleri ilgi ve misafirperverlik için teşekkür etti.

Zaim, Fırat Nehri kıyısındaki Takoran’ın eşsiz doğasında şarkı söylemenin kendisi için unutulmaz bir deneyim olduğunu belirterek Belediye Başkanı Ali Murat Bucak’a, orkestra şefi Ercan Avcı’ya ve asistanı Sevgül Günaşan’a teşekkürlerini iletti.

Yurtdışı konserleriyle müzik çalışmalarını sürdüren Ayşegül Zaim, Takoran’da gerçekleştirdiği performansıyla festivalin unutulmaz anları arasında yer aldı.