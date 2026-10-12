Türk halk müziğinin güçlü yorumcularından Kubat, cumartesi akşamı ilk kez sahne aldığı Merit Royal Diamond Otel’de müzikseverlerle buluştu. Kendisine özel hazırladığı repertuvarla konuklarına müzik dolu bir gece yaşatan sanatçı, güçlü sesi ve sahne performansıyla büyük beğeni topladı.

Sevilen şarkılarından “Al Ömrümü” ile konsere duygusal bir başlangıç yapan Kubat, gecenin ilerleyen saatlerinde temposu yükselen eserlerle dinleyicileri coşturdu. “Birlikte eğlenelim, birlikte coşalım diye sizler için harika eserler hazırladım” sözleriyle konuklara seslenen sanatçı, Türk halk müziğinin yıllara meydan okuyan türkülerini yorumladı.

Kendi repertuvarından eserlerin yanı sıra Levent Yüksel, Volkan Konak ve Ahmet Kaya’nın unutulmaz şarkılarına da yer veren Kubat, konukların isteklerini de geri çevirmedi. Sanatçının seslendirdiği şarkılara hep bir ağızdan eşlik eden müzikseverler, hareketli parçalarda doyasıya eğlendi.

Yaklaşık iki saat sahnede kalan Kubat, performansıyla konuklarına keyifli anlar yaşattı. Gecenin sonunda teşekkürlerini dile getiren sanatçı, “Muhteşem bir salonda bu muhteşem konserin gerçekleşmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Kubat, konserini salonu dolduran müzikseverlerin yoğun alkışları eşliğinde tamamladı.