Kemençesiyle coşturdu

Ekin Uzunlar, 26 Eylül’de Merit Royal Gardens sahnesinde Karadeniz ezgilerini farklı müzik türleriyle buluşturdu. Duygusal şarkılarla başlayan gece, sanatçının sesi ve orkestrasının şovu ile devam ederek horon coşkusuna uzandı.

Konserine “Doğru Sevda” ve “Yokluğun Kefeni” ile sakin bir başlangıç yapan Uzunlar, “Hüznün Gemileri” ile gecenin ritmini değiştirdi. “Pazara Kadar”ın ardından gelen “Arpa Buğday Daneler” ve “Nar Danesi” şarkılarıyla sahnenin ve dinleyenlerin enerjisini yükseltti. Şarkılar arasında kurduğu samimi diyalogla dinleyicilerin gönlünü fetheden sanatçı, sahnedeki enerjisiyle konserin temposunu bir an olsun düşürmedi. “Öptüm Nefesinden”e tüm salon hep bir ağızdan eşlik ederken, Uzunlar “Mağusa Limanı” ile Karadeniz müziğinin en değerli sanatçılarından olan rahmetli Volkan Konak’ı andı. “Geliyorum Yar” şarkısının ardından kemençesini elinden düşürmeyen Ekin Uzunlar, Karadeniz ezgilerini R&B, soul ve caz esintileriyle buluşturdu. Beklenmedik müzikal geçişleriyle salonda adeta dünya turu havası estiren sanatçının performansı, gecenin en çok konuşulan anlarından biri oldu. “Son Bir Kez” ile yeniden Karadeniz havalarına dönen Uzunlar, “Duygularım Darmadağın”ı seslendirerek Azer Bülbül’ü de andı. Kemençe eşliğinde horonla yükselen coşku, “Fesupanallah” ve “Aleni” ile gecenin son anına kadar sürdü.