Nostalji rüzgârı estirdi

Türk pop müziğinin efsane isimlerinden Nilüfer, 10 Ekim Cumartesi akşamı Merit Park Hotel’de sahne alarak müzikseverlere nostalji dolu bir gece yaşattı. Yıllara meydan okuyan şarkıları, kendine özgü yorumu ve zarif sahne duruşuyla dinleyicilerden büyük beğeni alan sanatçı, sevilen eserleriyle geçmişten günümüze uzanan müzikal bir yolculuğa imza attı.

Geniş repertuvarından sevilen şarkılarını seslendiren Nilüfer, gece boyunca “Göreceksin Kendini”, “Bir Garip Yolcu”, “Mavilim”, “İnkâr Etme”, “Ta Uzak Yollardan”, “Kim Arar Seni”, “Çok Uzaklarda” ve “Başıma Gelenler” gibi hafızalara kazınan eserleriyle dinleyicilerin karşısına çıktı. Yıllardır dillerden düşmeyen şarkılara hep bir ağızdan eşlik eden konuklar, konser boyunca hem duygusal hem de coşkulu anlar yaşadı.

Sesi ve sahne performansının yanı sıra şıklığıyla da dikkat çeken Nilüfer, kırmızı, tek omuzlu uzun elbisesiyle göz kamaştırdı. Zarif görünümü ve kendine özgü tarzıyla beğeni toplayan sanatçı, sahnedeki duruşuyla da geceye damgasını vurdu.

Duygusal şarkılarıyla dinleyicilerini geçmişe götüren Nilüfer, sevenleriyle kurduğu sıcak iletişimle de geceye ayrı bir renk kattı. Farklı kuşakların hafızasında yer edinen eserlerini Merit Park Hotel’de müzikseverlerle buluşturan sanatçı, performansının sonunda alkışlarla karşılandı. Nostalji ve müziğin buluştuğu gece, Nilüfer’in sevilen şarkıları ve dinleyicilerin coşkulu alkışlarıyla sona erdi.

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Güncelleme Tarihi: 12 Ekim 2026, 09:54