Yıllar içinde devlet tarafından yapılan ancak takımları ligden düşünce veya ligden çekilince takımsız kalan sahalar antrenman sahası olmayan takımlara ve master takımlarına kiralanarak devletin ensesinden gelir elde ediliyor.

Akova ligden çekildi, sahadan gelir elde ediyor

Akova Eray Vudalı Sahası takımın ligden çekilmesine ve herhangi bir altyapı takımının da olmamasına rağmen gerek antrenman amaçlı ligde oynayan takımlara gerekse master takımlarına kiralanarak gelir elde ediliyor.

Akova sahası için iddia

Özellikle Akova Kulübü’nün kiraladığı sahadan aylık 6-7 bin lira gelir elde ettiği ve yine aylık giderin ise elektrik gideri olarak 1200-1500 lira civarında olduğunu iddia eden bir taraftar “Takımı olmayan bir kulübün devletin malından gelir elde etmesi doğru mu?” diye sordu.

Kaymakamlık denetleyecek mi?

Akova Kulübü’nün bir yıldır liglerde oynamadığı ancak sahadan gelir elde ettiğini iddia eden Akova taraftarı bu konuda Kaymakamlığın devreye girip girmeyeceğini de sordu?

Bu konuda “Kapanmış bir kulüp nasıl olur da devletin malını kiralar” diyerek bu akşam yapılacak genel kurulda bu konuyu sorgulayacaklarını kaydetti.

Balıkesir yıllardır liglerde yok

Balıkesir sahası ise yine devlet tarafından yapılan ve o dönem Balıkesir takımının maçlarını oynaması için kullanımına verilmişti. Balıkesir sahası da ligde mücadele etmemesine rağmen sahayı gerek antrenmanlar gerekse master takımlarının kullanımına belirli bir ücret karşılığı vererek gelir elde ediyor.

Tatlısu sahası aynı kaderi yaşıyor

Tatlısu takımının maçlarını oynaması için yaptırılan Tatlısu sahasının da akıbeti diğerlerinden farklı değil. Bu sahada da Tatlısu’nun takımının liglerde mücadele etmemesinden dolayı diğer takımlara ve master takımlarına belirli bir ücret karşılığı kiralanarak gelir elde ediliyor.

Spor Dairesi neden el atmıyor?

Sahaların takımı olmayan kulüplerin elinde kiralanarak olmayan takımın kulübüne gelir elde edilmesi, elde edilen bu gelirin nerelerde kullanıldığının da sorgulanmasına neden oluyor.

Spor Dairesi’nin bu konuda herhangi bir girişim yapmaması diğer kulüpleri isyan noktasına getirirken Dairenin bu konuda adım atıp atmayacağı da merek konusu.