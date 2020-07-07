Yurt dışında yaşayanlara askerlik müjdesi

Hükümet bedelli askerlikle ilgili yeni kararlar aldı. Bakanlar Kurulu toplantısı sonrasında açıklama yapan Hükümet Sözcüsü Kudret Özersay, 1 Ocak 2016 tarihi öncesinde askerlik mükellefiyetini yerine getiremeyecek duruma gelen kaçak duruma düşmüş kişilerin belirli ödemeler yaparak askerlik mükellefiyetlerini yerine getirebileceklerini belirtti.

Özersay yurtdışında eğitim ve çalışma amacıyla bulunup bedelli askerlik için 15 gün askerlik görevini yapan ancak diğer 15 günlük mükellefiyetini pandemi nedeniyle yerine getiremeyen kişilerin 3 bin sterlin ödeyerek askerliğini yapmış sayılacağını kaydetti.

Bunun dışında eğitim ve çalışma nedenleriyle yurtdışında olan ve 30 günlük askerlik mükellefiyeti bulunan vatandaşların 6 bin sterlin ödeyerek askerlik görevlerinin yerine getirilmiş olacağı ifade edildi.

Özersay yurt dışında doğup büyüyen, yurt dışında yaşayan KKTC vatandaşlarının da bin sterlin ödeyerek askerlik mükellefiyetini yerine getirebileceği bir değişiklik yaptıklarını anlattı.

Kudret Özersay, bu çalışmanın önce meclis genel kurulunda tartışılacağını ve ardından da yapılacak olan yasal düzenlemenin Cumhurbaşkanı’nın onaylaması sonrasında yürürlüğe gireceğinin de altını çizdi