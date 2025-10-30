Kazanan Royal Secret

Kıbrıs Türk At Yarışları kulübü tarafından organize edilen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kupası önceki gün koşuldu.
Alayköy’deki hipodromda gerçekleşen yarışlarda Cumhuriyet Bayramı Kupası Mustafa Karşılı’nın sahibi olduğu, Fikret Atila’nın antrenörlüğünü yaptığı Royal Secret isimli at kazandı.
Jokeyliğini Ali Damdelen’in yaptığı Royal Secret bu sezonda 7 koşuda elde ettiği 6 galibiyetle şampiyonluğun en güçlü adayı konumunda yer alıyor.
Yarışlar sonrasında düzenlenen ödül töreninde dereceye girenlere ödülleri yetkililer tarafından verildi.
1.Koşu Çağkan Yapı İskele Sistemleri Kupası
1.Turbo
At Sahibi: Defne Ömerağa
Jokey: Yaşar Ömerağa
Antrenör: Necati Kasap
Sponsor: Tamer Özdaş Yapı Ltd
2. Lara Croft Memory
At Sahibi: Nazım Ertürk
Jokey: Onur Ulaş
Antrenör: Biray Dereseven
Sponsor: Stage Cars
3. Düldül
At Sahibi: İlkay Karafelikli
Jokey: Mehmet Değirmencioğlu
Antrenör: Ali Asova
Sponsor: Aziz Tüfekçi İnşaat Şti
2. Koşu Stage Cars Kupası
1.Merak Etme Sen
At Sahibi: Defne Ömerağa
Jokey: Ahmet Ömerağa
Antrenör: Necati Kasap
Sponsor: Tamer Özdaş Yapı Ltd
2.Jr Erşan
At Sahibi: Erşan Göçer
Jokey: Onur Ulaş
Antrenör: Erşan Göçer
Sponsor: Erşan Göçer Ltd Şti
3. Koşu Tay Deneme Kupası
1.Slowly King
At Sahibi: Defne Ömerağa
Jokey: Yaşar Ömerağa
Antrenör: Necati Kasap
Sponsor: Tamer Özdaş Yapı Ltd
2.Galaycı
At Sahibi: Mustafa Güçel
Jokey: Mehmet Değirmencioğlu
Antrenör: Necati Kasap
Sponsor: Aziz Tüfekçi İnşaat Şti
3. Kantara
At Sahibi: Defne Ömerağa
Jokey: Ahmet Ömerağa
Antrenör: Necati Kasap
Sponsor: Tamer Özdaş Yapı Ltd
3. Koşu 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kupası
1.Royal Secret
At Sahibi: Dilay Karşılı
Jokey: Ali Damdelen
Antrenör: Fikret Atilla
Sponsor: Asım Sucuoğlu
2. Thomas Fly Kid
At Sahibi: Erşan Göçer
Jokey: Onur Ulaş
Antrenör: Erşan Göçer
Sponsor: Erşan Göçer Ltd Şti
3. Abbas
At Sahibi: Defne Ömerağa
Jokey: Ahmet Ömerağa
Antrenör: Necati Kasap
Sponsor: Tamer Özdaş Yapı Ltd