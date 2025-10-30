Kazanan Royal Secret

Kıbrıs Türk At Yarışları kulübü tarafından organize edilen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kupası önceki gün koşuldu.

Alayköy’deki hipodromda gerçekleşen yarışlarda Cumhuriyet Bayramı Kupası Mustafa Karşılı’nın sahibi olduğu, Fikret Atila’nın antrenörlüğünü yaptığı Royal Secret isimli at kazandı.

Jokeyliğini Ali Damdelen’in yaptığı Royal Secret bu sezonda 7 koşuda elde ettiği 6 galibiyetle şampiyonluğun en güçlü adayı konumunda yer alıyor.

Yarışlar sonrasında düzenlenen ödül töreninde dereceye girenlere ödülleri yetkililer tarafından verildi.

1.Koşu Çağkan Yapı İskele Sistemleri Kupası

1.Turbo

At Sahibi: Defne Ömerağa

Jokey: Yaşar Ömerağa

Antrenör: Necati Kasap

Sponsor: Tamer Özdaş Yapı Ltd

2. Lara Croft Memory

At Sahibi: Nazım Ertürk

Jokey: Onur Ulaş

Antrenör: Biray Dereseven

Sponsor: Stage Cars

3. Düldül

At Sahibi: İlkay Karafelikli

Jokey: Mehmet Değirmencioğlu

Antrenör: Ali Asova

Sponsor: Aziz Tüfekçi İnşaat Şti

2. Koşu Stage Cars Kupası

1.Merak Etme Sen

At Sahibi: Defne Ömerağa

Jokey: Ahmet Ömerağa

Antrenör: Necati Kasap

Sponsor: Tamer Özdaş Yapı Ltd

2.Jr Erşan

At Sahibi: Erşan Göçer

Jokey: Onur Ulaş

Antrenör: Erşan Göçer

Sponsor: Erşan Göçer Ltd Şti

3. Koşu Tay Deneme Kupası

1.Slowly King

At Sahibi: Defne Ömerağa

Jokey: Yaşar Ömerağa

Antrenör: Necati Kasap

Sponsor: Tamer Özdaş Yapı Ltd

2.Galaycı

At Sahibi: Mustafa Güçel

Jokey: Mehmet Değirmencioğlu

Antrenör: Necati Kasap

Sponsor: Aziz Tüfekçi İnşaat Şti

3. Kantara

At Sahibi: Defne Ömerağa

Jokey: Ahmet Ömerağa

Antrenör: Necati Kasap

Sponsor: Tamer Özdaş Yapı Ltd

3. Koşu 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kupası

1.Royal Secret

At Sahibi: Dilay Karşılı

Jokey: Ali Damdelen

Antrenör: Fikret Atilla

Sponsor: Asım Sucuoğlu

2. Thomas Fly Kid

At Sahibi: Erşan Göçer

Jokey: Onur Ulaş

Antrenör: Erşan Göçer

Sponsor: Erşan Göçer Ltd Şti

3. Abbas

At Sahibi: Defne Ömerağa

Jokey: Ahmet Ömerağa

Antrenör: Necati Kasap

Sponsor: Tamer Özdaş Yapı Ltd